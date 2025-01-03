Хтось отримає по 2000 гривень доплати, а комусь доведеться почекати на пенсію: у ПФУ зробили важливу заяву щодо січневих виплат

Щомісяця починаючи від 2 числа і закінчуючи 25, українські пенсіонери отримують пенсії. Кожному виплата приходить в конкретний день і зазвичай це залежить від способу отримання пенсій. Традиційно, ті люди, які отримують виплату на банківські картки, отримують її швидше. Ті, ж яким гроші приходять на відділення Укрпошти, або й зовсім з листоношею, можуть стикатися з затримкою виплат. Так буде й цього місяця. В Пенсійному Фонді відзвітували, що виділили кошти на всі пенсії й вони вже поступають у банки й на Укрпошту. Далі, справа за цими компаніями, як швидко вони доставлять гроші людям.

Дехто може стикнутися з затримками

Про те, що можуть бути затримки з пенсіями попереджають осіб, які отримують гроші поштою, а особливо якщо чекають на пенсію, яку має принести листоноша. Немає значення, чи живете ви у великому місті, чи в маленькому селі. В Укрпошті зазначають, що в них давно присутній великий дефіцит кадрів й зокрема серед листонош. Саме тому люди регулярно стикаються із затримками. Але обіцяють виплатити всім кошти у поточному місяці.

Дехто отримає по 2000 надбавки

По 2361 гривні мали б отримати пенсіонери, які з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року жили у зоні відчуження, тобто у Чорнобилі. Таку виплату поки не планують робити регулярною. Люди мали б отримувати її поки триває воєнний стан. Ці кошти вже закладені до бюджету, тож ймовірно виплати невдовзі поступлять на рахунки людей, які відповідають потрібним параметрам.

Чи зростуть пенсії у 2025 році?

Щодо пенсій, які отримують всі інші категорії осіб, то вони зростати не повинні. Уряд оголосив про заморозку мінімальної пенсії та зарплати, як мінімум доти доки до бюджету не поступлять додаткові кошти від міжнародних партнерів. Мовляв, наразі на соціальну галузь фінансування недостатнє. Не скасовують лише щорічну березневу індексацію. Тож у березні всі без виключення отримають більші виплати, які нараховуватимуться у такому обсязі вже на постійній основі.