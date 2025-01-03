Забудьте о запутанных кабелях: украинцам напомнили об альтернативе удлинителям

Забудьте о громоздких и неудобных удлинителях! Время технологий шагает вперед, и на рынке появились инновационные решения, которые могут заменить привычные для нас устройства. Одним из таких продуктов является многофункциональная розетка Multi-base 3, которая станет идеальным дополнением к вашему дому или офису.

Розетка Simon Combiball Multi Base – это не просто обычный удлинитель. Ее уникальный дизайн и расширенные функции делают ее намного удобнее и безопаснее. Благодаря этой розетке вы сможете подключать сразу несколько устройств без необходимости использовать множество проводов и адаптеров.

Розетка оборудована тремя розетками на 16 Ампер и тремя USB-портами на 2,4 Ампер, что позволяет одновременно заряжать мобильные устройства и подключать бытовую технику. Это поможет вам сэкономить место и избавиться от беспорядка, который часто создают многочисленные провода.

Главное преимущество Simon Combiball – это ее компактность и эргономичный дизайн. В отличие от традиционных удлинителей, которые часто бывают неудобными в использовании и занимают много места, эта розетка легко впишется в любой интерьер. Длина кабеля 1,4 метра обеспечивает гибкость при размещении, а противоскользящее покрытие гарантирует ее устойчивость на любой поверхности. Кроме того, розетка изготовлена из высококачественных материалов и имеет систему защиты от перегрева, что делает ее безопасной в использовании.

Стоимость Simon Combiball составляет около 20 евро, что делает ее доступной для широкого круга потребителей. Учитывая ее функциональность и безопасность, это отличная альтернатива традиционным удлинителям. Этот продукт уже доступен во многих магазинах электроники и онлайн-магазинах.

Ранее мы рассказывали, что уже весной 2025 года в Украине может вырасти стоимость электроэнергии. С большой вероятностью с мая-июня будем платить примерно 6 гривен на один кВт электроэнергии.