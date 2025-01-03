Забудьте про заплутані кабелі: українцям нагадали про альтернативу подовжувачам

Забудьте про громіздкі та незручні подовжувачі! Час технологій крокує вперед, і на ринку з’явилися інноваційні рішення, які можуть замінити звичні для нас пристрої. Одним із таких продуктів є багатофункціональна розетка Multi-base 3, яка стане ідеальним доповненням до вашого будинку чи офісу.

Розетка Simon Combiball Multi Base – це не просто звичайний подовжувач. Її унікальний дизайн та розширені функції роблять її набагато зручнішою та безпечнішою. Завдяки цій розетці ви зможете підключати одразу декілька пристроїв без необхідності використовувати безліч проводів та адаптерів.

Розетка обладнана трьома розетками на 16 Ампер та трьома USB-портами на 2,4 Ампер, що дозволяє одночасно заряджати мобільні пристрої та підключати побутову техніку. Це допоможе вам заощадити місце та позбавитись від безладу, який часто створюють численні провода.

Головна перевага Simon Combiball – це її компактність та ергономічний дизайн. На відміну від традиційних подовжувачів, які часто бувають незручними у використанні та займають багато місця, ця розетка легко впишеться в будь-який інтер’єр. Довжина кабелю 1,4 метра забезпечує гнучкість при розміщенні, а протиковзке покриття гарантує її стійкість на будь-якій поверхні. Крім того, розетка виготовлена з високоякісних матеріалів та має систему захисту від перегріву, що робить її безпечною у використанні.

Вартість Simon Combiball становить близько 20 євро, що робить її доступною для широкого кола споживачів. Зважаючи на її функціональність та безпеку, це відмінна альтернатива традиційним подовжувачам. Цей продукт вже доступний у багатьох магазинах електроніки та онлайн-магазинах.

Раніше ми розповідали, що вже навесні 2025 року в Україні може зрости вартість електроенергії. З великою ймовірністю з травня-червня будемо платити приблизно 6 гривень на один кВт електроенергії.