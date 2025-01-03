В Дии вновь стала доступной одна из самых популярных услуг

Приложение «Дия» очень популярно среди украинцев. Это действительно удобно, ведь прямо в смартфоне можно решить ряд вопросов, ранее требовавших времени и бумажной волокниты. Например, отныне, в Дии снова можно закрыть ФЛП. Об этом сообщили представители приложения со ссылкой на решение Кабинета Министров Украины.

Кабмин утвердил новое постановление

Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, согласно которому предприниматели снова могут закрывать ФЛП через «Дию». На сайте Дия есть даже электронные заявления на закрытие ФЛП, которые можно заполнить и таким образом выполнить процедуру. После заполнения заявления и предоставления необходимых документов вся эта информация поступает в Налоговые органы, которые вносят его в свои базы данных. Если говорить подробнее о закрытии ФЛП через «Дию», то все выглядит следующим образом:

Нужно авторизоваться на портале “Дия”. Ищете и выбираете услугу «Закрытие ФЛП». Нажимаете «Подать заявку». Вводите все данные, требуемые электронной формой и тщательно проверяете их достоверность.

Подписываете заявление с помощью собственной электронной подписи или КЭП.

Далее вы сможете следить за тем, на каком этапе находится ваша заявка в разделе «Заказные услуги».

В Дии уже доступна одна из новых выплат

18-летние украинцы уже могут воспользоваться новой выплатой от Правительства в рамках программы “еКнига”.

«Разовая государственная помощь в размере 908.40 грн на книги на украинском языке. Программа доступна украинцам, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024, но не позднее дня достижения 19-летия», — говорится на сайте платформы.

Подать заявку можно в приложении, а полученные деньги потратить только на украинские книги, то есть, написанные украинскими авторами и на украинском языке. Таким образом, власти хотят поддержать украинских авторов, издательства и книжные магазины, а также привлечь молодежь к чтению.