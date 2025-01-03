В Дії знову стала доступною одна з найпопулярніших послуг

Додаток «Дія» є дуже популярним серед українців. Це справді зручно, адже прямо у смартфоні можна вирішити низку питань, які раніше вимагали часу та паперової волокнини. Наприклад, відтепер, в Дії знову можна закрити ФОП. Про це повідомили представники застосунку з посиланням на рішення Кабінету Міністрів України.

Кабмін затвердив нову постанову

Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову згідно з якою підприємці знову можуть закривати ФОП через «Дію». На сайті «Дії» є навіть електронні заяви на закриття ФОП, які можна заповнити й таким чином виконати процедуру. Після заповнення заяви та надання необхідних документів вся ця інформація поступає в Податкові органи, які вносять її до своїх баз даних. Якщо говорити детальніше про закриття ФОП через «Дію», то все виглядає наступним чином:

Потрібно авторизуватися на порталі «Дія». Шукаєте й обираєте послугу «Закриття ФОП». Натискаєте «Подати заявку». Вводите всі дані, які вимагає електронна форма та ретельно перевіряєте їх вірогідність.

Підписуєте заяву за допомогою власного електронного підпису або КЕП.

Далі ви зможете слідкувати за тим на якому етапі перебуває ваша заявка у розділі «Замовлені послуги».

В Дії вже доступна одна з нових виплат

18-річні українці вже можуть скористатися новою виплатою від Уряду в рамках програми єКнига.

«Разова державна допомога у розмірі 908.40 грн на книжки українською мовою. Програма доступна українцям, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року, але не пізніше дня досягнення 19-річчя», – йдеться на сайті платформи.

Подати заявку можна у додатку, а отримані гроші витратити лише на українські книжки, тобто написані українськими авторами та українською мовою. Таким чином влада хоче підтримати українських авторів, видавництва і книгарні, а також заохотити молодь до читання.