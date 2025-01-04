Правительство на год ограничило пенсии в Украине: о чем следует знать украинцам уже сейчас

Правительство Украины ввело новые правила выплаты специальных пенсий с начала 2025 года. Согласно принятому правительственному решению, максимальный размер такой пенсии теперь ограничен суммой, которая превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, то есть 23 610 гривен.

Этот правительственный документ касается исключительно определенной категории пенсионеров, в которую входят государственные служащие, народные депутаты, прокуроры, дипломаты, ученые и другие лица, получающие специальные пенсии. Для них установлены особые условия выплат, если размер их пенсии превышает установленный порог в 10 прожиточных минимумов.

Для того, чтобы уменьшить размер высоких специальных пенсий, правительство ввело специальные коэффициенты. Эти коэффициенты применяются к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов. Другими словами, первые 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен) выплачиваются полностью, а к следующим суммам применяется уменьшение. Размер уменьшения зависит от того, насколько пенсия превышает 10 минимумов и определяется по следующей шкале:

Между 10 и 11 минимумами – уменьшение на 50%

Между 11 и 13 минимумами – уменьшение на 60%

Между 13 и 17 минимумами – уменьшение на 70%

Между 17 и 21 минимумами – уменьшение на 80%

Свыше 21 минимума – уменьшение на 90%

Рассмотрим пример: если человек получал специальную пенсию в размере 25 прожиточных минимумов, то после введения новых правил он будет получать значительно меньшую сумму. За счет применения понижающих коэффициентов, его пенсия будет уменьшена с 59 025 гривен до 32 345 гривен.

Стоит отметить, что новые ограничения не касаются всех получателей специальных пенсий. В частности, участники боевых действий на востоке Украины, а также члены семей погибших защитников сохранят предыдущий размер своих пенсий. То есть, для этой категории пенсионеров никаких изменений не предусмотрено.