Популярный банк Украины взимает 120 грн комиссии: как этого избежать

Клиенты государственного банка «Ощадбанк» выражают недовольство из-за автоматического списания средств за услугу SMS-информирования, которую они уже отключили в мобильном приложении. Несмотря на отсутствие активной подписки, с их счетов продолжают взиматься ежемесячные платежи.

Один из клиентов поделился, что неоднократно обращался в банк по этому поводу, но проблема так и не была решена. Он отмечает, что в мобильном приложении четко видно, что услуга SMS-информирования отключена для всех его карт.

«Ощадбанк» объясняет, что SMS-сообщения являются дополнительным сервисом, который информирует клиентов обо всех операциях, происходящих с их счетами. Однако пользование этим сервисом является платным и стоит 10 гривен в месяц.

Стоит отметить, что подключение SMS-информирования в мобильном приложении не является обязательным. Клиенты могут отказаться от этой услуги и выбрать бесплатные пуш-сообщения в мессенджерах, таких как Telegram и Viber.

Однако, для того чтобы полностью отключить SMS-информирование, клиенту необходимо лично обратиться в отделение банка и написать соответствующее заявление. Это создает дополнительные неудобства для клиентов и вызывает недовольство.

Ранее «Ощадбанк» уже сталкивался с критикой клиентов относительно других услуг, в частности, снятия комиссии при операциях через банкомат и платной блокировки/разблокировки карт.

Ощадбанк» ввел новую плату за разблокировку банковских карт, что вызвало недовольство среди клиентов. Даже если клиент сам инициировал блокировку через мобильное приложение, ему придется заплатить от 20 до 30 гривен за восстановление доступа к карте. Исключение составляют лишь случаи блокировки виртуальных карт по инициативе банка. Клиенты могут ознакомиться с полным перечнем тарифов на официальном сайте «Ощадбанка». Такая политика вызывает вопросы о целесообразности введения дополнительных платных услуг и заставляет клиентов искать альтернативы среди других банков.