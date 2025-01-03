Популярний банк України стягує 120 грн комісії: як цього уникнути

Клієнти державного банку “Ощадбанк” висловлюють невдоволення через автоматичне списання коштів за послугу SMS-інформування, яку вони вже відключили у мобільному додатку. Незважаючи на відсутність активної підписки, з їхніх рахунків продовжують стягуватися щомісячні платежі.

Один із клієнтів поділився, що неодноразово звертався до банку з цього приводу, але проблема так і не була вирішена. Він зазначає, що у мобільному додатку чітко видно, що послуга SMS-інформування відключена для всіх його карток.

“Ощадбанк” пояснює, що SMS-повідомлення є додатковим сервісом, який інформує клієнтів про всі операції, що відбуваються з їхніми рахунками. Однак користування цим сервісом є платним і коштує 10 гривень на місяць.

Варто зазначити, що підключення SMS-інформування у мобільному додатку не є обов’язковим. Клієнти можуть відмовитися від цієї послуги та обрати безкоштовні пуш-повідомлення у месенджерах, таких як Telegram та Viber.

Однак, для того щоб повністю відключити SMS-інформування, клієнту необхідно особисто звернутися до відділення банку та написати відповідну заяву. Це створює додаткові незручності для клієнтів та викликає незадоволення.

Раніше “Ощадбанк” вже стикався з критикою клієнтів щодо інших послуг, зокрема, зняття комісії під час операцій через банкомат та платного блокування/розблокування карток.

Ощадбанк” ввів нову плату за розблокування банківських карток, що викликало незадоволення серед клієнтів. Навіть якщо клієнт сам ініціював блокування через мобільний додаток, йому доведеться сплатити від 20 до 30 гривень за відновлення доступу до картки. Виняток становлять лише випадки блокування віртуальних карток за ініціативою банку. Клієнти можуть ознайомитися з повним переліком тарифів на офіційному сайті “Ощадбанку”. Така політика викликає питання про доцільність введення додаткових платних послуг і змушує клієнтів шукати альтернативи серед інших банків.