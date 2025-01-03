Негайно видаліть це повідомлення: українців попередили про нову шахрайську схему

Ваш смартфон — це не лише зручний інструмент, а й потенційна мішень для кіберзлочинців. Деякі типи повідомлень, які ви отримуєте, можуть містити конфіденційну інформацію, яку шахраї можуть використати проти вас. Тому важливо знати, які саме SMS варто видаляти одразу після отримання.

Логіни та паролі

Логіни та паролі від різних сервісів, які ви отримуєте у вигляді SMS, можуть стати ключем до ваших особистих даних. Якщо зловмисники отримають доступ до ваших повідомлень, вони зможуть легко увійти в ваш обліковий запис і скористатися вашими даними в особистих цілях.

Особисті повідомлення

Зберігати особисті повідомлення на телефоні – це все одно, що залишати двері від квартири відчиненими. Якщо ваш телефон потрапить в чужі руки, будь-хто зможе ознайомитися з вашою перепискою, фотографіями та іншою конфіденційною інформацією.

СМС-повідомлення з підозрілими посиланнями

SMS з підозрілими посиланнями – це пряма загроза вашій кібербезпеці. Навіть якщо ви впевнені, що ніколи не перейдете за таким посиланням, краще видалити його одразу. Адже завжди є ризик випадкового кліку, особливо якщо телефон використовують інші члени сім’ї.

Перехід в акаунти й особисті кабінети

SMS з кодами підтвердження для входу в різні сервіси також можуть бути небезпечними. Хоча ці коди діють обмежений час, їх не варто зберігати на телефоні. Якщо ваш телефон потрапить в чужі руки, зловмисники зможуть використати ці коди для авторизації у ваших облікових записах.

Повідомлення від банку

SMS-повідомлення від банку можуть містити як важливу, так і потенційно небезпечну інформацію. Одноразові коди для підтвердження платежів видаляти не обов’язково, оскільки вони швидко втрачають свою актуальність. Однак інформаційні повідомлення, які містять дані вашої картки, краще видаляти одразу. Ця інформація може бути використана шахраями для здійснення несанкціонованих операцій.