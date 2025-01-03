ТОП-5 лайфхаков благодаря которым ваша елка простоит свежей столько, сколько вам нужно

В период новогодних праздников большинство людей традиционно устанавливают и наряжают елку. Это давняя новогодняя традиция, которой следует практически каждая семья. Сегодня в магазинах есть огромный выбор искусственных елок, которые сказочно выглядят, не осыпаются и их можно наряжать каждый год, не думая о том, где взять живую елку. Однако есть и большое количество тех, кто хочет именно живое дерево, которое будет иметь невероятный запах, что придает еще больше праздничной атмосферы. Проблема лишь в том, что у многих живая елка начинает осыпаться уже через несколько дней после установки. Мы собрали несколько лайфхаков, благодаря которым вы забудете об этой проблеме. Елка будет оставаться свежей и зеленой столько, сколько вы захотите.

Не несите елку сразу в тепло

Первое правило – это правильное хранение. Купив елку, стоявшую несколько дней на холоде, не несите ее сразу в теплую квартиру. Подержите ее несколько дней на закрытом балконе или в коридоре, чтобы она не почувствовала резкого перепада температуры.

Правильное расположение в комнате

Ни в коем случае не устанавливайте елку возле любых источников тепла: камин, печь или радиатор. Ставьте елку на противоположной стороне комнаты. Также следите за тем, чтобы на дерево не попадали прямые солнечные лучи.

Правильная фиксация и полив

Когда будете устанавливать елку, обязательно освежите место среза и снимите с него кору. Так елка будет лучше насыщаться водой. В первый день воды должно быть очень много, и ее постоянно нужно доливать, если ее уровень в ведре снижается. В общем, свежая елка может потреблять до четырех литров воды каждый день. Также желательно, чтобы эта вода была отфильтрована.

Не забывайте и о ветках

Добавлять свежую воду нужно не только в ведро, но и орошать ею всю елку. Тщательно каждый день освежайте веточки чистой водой.

Дополнительная подкормка

Если вы заметили, что елка начинает засыхать, купите в магазине специальный раствор для ее обновления, или приготовьте его самостоятельно. Для этого возьмите чистую теплую воду и уксус. На один литр воды добавьте одну чайную ложку уксуса и тем самым подливайте елку. Такой раствор поможет убить вредные микробы и елка оживет.