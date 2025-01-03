ТОП 5 лайфхаків завдяки яким ваша ялинка простоїть свіжою стільки, скільки вам потрібно

В період новорічних свят більшість людей традиційно встановлюють та наряджають ялинку. Це давня новорічна традиція, якої дотримується практично кожна родина. Сьогодні в магазинах є величезний вибір штучних ялинок, які казково виглядають, не осипаються і їх можна наряджати щороку не думаючи про те, де взяти живу ялинку. Однак, є й велика кількість тих, хто хоче саме живе дерево, яке матиме неймовірний запах, що додає ще більше святкової атмосфери. Проблема лише в тому, що у багатьох жива ялинка починає осипатися вже через кілька днів після встановлення. Ми зібрали кілька лайфхаків, завдяки яким ви забудете про цю проблему. Ялинка залишатиметься свіжою та зеленою стільки, скільки ви захочете.

Не несіть ялинку одразу в тепло

Перше правило — це правильне зберігання. Купивши ялинку, яка стояла кілька днів на холоді, не несіть її одразу в теплу квартиру. Потримайте її кілька днів на закритому балконі, або у коридорі, щоб вона не відчула різкого перепаду температури.

Правильне розташування у кімнаті

В жодному разі не встановлюйте ялинку біля будь-яких джерел тепла: камін, пічка, чи радіатор. Ставте ялинку на протилежному боці кімнати. Також слідкуйте за тим, щоб на дерево не потрапляло пряме сонячне проміння.

Правильна фіксація та полив

Коли встановлюватимете ялинку, то обовʼязково освіжіть місце зрізу та зніміть з нього кору. Так ялинка краще насичуватиметься водою. В перший день води має бути дуже багато і її постійно потрібно доливати, якщо її рівень у відрі знижується. Загалом, свіжа ялинка може споживати до чотирьох літрів води щодня. Також, бажано, щоб ця вода була відфільтрованою.

Не забувайте й про гілля

Додавати свіжу воду потрібно не лише у відро, а й зрошувати нею всю ялинку. Ретельно щодня освіжайте гілочки чистою водою.

Додаткове підживлення

Якщо ви помітили, що ялинка починає засихати, купіть в магазині спеціальний розчин для її відновлення, або приготуйте його самостійно. Для цього візьміть чисту теплу воду й оцет. На один літр води додайте одну чайну ложку оцту й цим підливайте ялинку. Такий розчин допоможе вбити шкідливі мікроби і ялинка оживе.