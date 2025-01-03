Це мало кому відомо. Чи можна митися коли пральна машина увімкнена

Чи безпечно приймати душ або ванну, коли працює пральна машина? Це питання турбує багатьох людей, адже існує думка, що в таких умовах існує ризик отримати удар струмом. І це не безпідставно.

Чому існує ризик ураження струмом?

Пральна машина – це побутовий прилад, який працює від електричної мережі. Якщо в машині є якісь пошкодження ізоляції або несправності в системі заземлення, то струм може витікати на корпус машини. Якщо ж людина, яка приймає душ, торкнеться цього корпусу мокрими руками, то може статися ураження електричним струмом.

Чому ванна кімната є особливо небезпечним місцем з точки зору ураження електричним струмом?

Вода – провідник електрики. Вода є дуже хорошим провідником електричного струму. Тому, якщо в пральній машині є пошкодження ізоляції, струм може легко поширитися по воді і досягти людини.

Вологе середовище. У ванній кімнаті завжди підвищена вологість, що значно збільшує ризик ураження струмом. Навіть невеликий витік струму може стати смертельно небезпечним у таких умовах.

Як уникнути небезпеки?

Щоб забезпечити власну безпеку, зважайте на кілька правил.

Перевіряйте пральну машину. Регулярно перевіряйте пральну машину на наявність будь-яких пошкоджень ізоляції або інших несправностей.

Заземлення. Переконайтеся, що пральна машина правильно заземлена. Це допоможе уникнути ураження струмом у разі витоку струму.

Не використовуйте пошкоджені розетки. Якщо розетка, до якої підключена пральна машина, пошкоджена, замініть її.

Не ремонтуйте пральну машину самостійно. Якщо ви помітили якісь несправності, зверніться до фахівця.

Відключайте пральну машину після використання. Після закінчення прання завжди відключайте пральну машину від мережі.

Не торкайтеся пральної машини мокрими руками. Навіть якщо ви впевнені в її справності, не торкайтеся пральної машини мокрими руками під час її роботи.

Хоча ризик ураження струмом під час прання не є дуже високим, його не можна повністю ігнорувати. Дотримуючись простих правил безпеки, ви зможете уникнути неприємних наслідків.