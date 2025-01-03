В Україні змінили правила покупки авто: що потрібно знати всім водіям

З початку 2025 року в Україні заборонено ввезення та реєстрацію нових автомобілів, які не відповідають суворим екологічним стандартам Євро-6. Цей крок спрямований на покращення екологічної ситуації в країні та приведення українського законодавства у відповідність до європейських норм.

Законодавці вирішили відкласти введення більш жорстких екологічних норм для вантажівок, автобусів, тракторів та спеціалізованої техніки до 2027 року. Це означає, що до цього часу дозволяється ввезення та використання транспортних засобів, які не відповідають стандарту Євро-6.

Стандарт Євро-6 встановлює максимальний рівень шкідливих викидів для автомобілів на рівні 130 грамів вуглекислого газу на кілометр пробігу. Спочатку планувалося ввести цей стандарт в Європі ще у 2013 році, але потім термін його введення було перенесено на 2015 рік.

Що змінилося

З 1 січня 2025 року в Україні діють нові правила щодо імпорту та реєстрації автомобілів. Тепер дозволено ввозити лише ті авто, які відповідають суворим екологічним стандартам Євро-6. Це означає, що автомобіль має бути випущений після 2015 року.

Однак існують винятки з цього правила. Так, автомобілі, які були ввезені або вироблені в Україні до кінця 2024 року, можуть продовжувати експлуатуватися. Також виняток робиться для електромобілів, адже вони не мають двигуна внутрішнього згорання і тому не підпадають під дію цих норм. Автомобілі з тимчасовою реєстрацією в країнах ЄС та ті, що ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб Збройних Сил України, також не підпадають під нові обмеження.

Щодо вживаних автомобілів, то для них залишається чинним попередній стандарт Євро-2. Це означає, що можна ввозити вживані автомобілі, які відповідають цьому стандарту.

Загалом, нові правила спрямовані на покращення екологічної ситуації в країні та приведення українського законодавства у відповідність до європейських норм.