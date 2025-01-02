В 2025 году вступают в силу новые правила выхода на пенсию по возрасту

Несколько лет назад в Украине начала работу обновленная пенсионная реформа. Согласно ей, каждый год должен увеличиваться пенсионный возраст. Он будет расти на один год, вплоть до 2028 года включительно. Если в прошлом году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно было иметь 31 год страхового стажа, то в 2025 году это уже 32 года. То есть, условно говоря, те люди, которые имеют 60 лет, но еще не имеют 32 лет стажа, вынуждены будут продолжать работать и дальше.

Новые правила вступают в силу ежегодно с 1 января

Новые требования к страховому стажу вступают в силу ежегодно 1 января. То есть если лицу исполнится в январе 60 лет и он имеет только 31 год стажа, то такое лицо уже не сможет оформить пенсию по возрасту. Работать нужно будет до 63 лет или даже до 65 лет. Что касается этих возрастных рубежей, то требования по стажу для них следующие:

В возрасте 63 лет можно выйти на пенсию имея страховой стаж 22 года. В возрасте 65 лет можно выйти на пенсию, имея страховой стаж не менее 15 лет.

Если нет и этого стажа, то в отдельных случаях лицу может быть начислена социальная помощь, которая на сегодня составляет немного больше 2000 гривен. Но для этого лицо должно соответствовать ряду критериев, в частности, не иметь собственного имущества и никаких источников дохода.

Пенсии в 2025 году увеличивать не планируют

Правительство отметило, что в 2025 году не планируется никаких надбавок к пенсии. Все из-за критического дефицита средств в государственном бюджете. Правда, ситуация может измениться, если в бюджет поступит помощь от международных партнеров. Сейчас актуальной остается мартовская индексация, которую проводят ежегодно. То, на сколько вырастут пенсии, зависит от ряда факторов и, в первую очередь, от уровня инфляции. Точный процент на который проиндексируют пенсии будет известен уже ближе к марту.