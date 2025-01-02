У 2025 році вступають в дію нові правила виходу на пенсію за віком

Кілька років тому в Україні почала працювати оновлена пенсійна реформа. Згідно з нею, щороку має збільшуватися пенсійний вік. Він зростатиме на один рік, аж до 2028 року включно. Відтак, якщо минулого року для того, аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно було мати 31 рік страхового стажу, то у 2025 році це вже 32 роки. Тобто, умовно кажучи, ті люди, які мають 60 років, але ще не мають 32 роки стажу, змушені будуть продовжувати працювати й далі.

Нові правила вступають щороку з 1 січня

Нові вимоги до страхового стажу вступають в дію щороку 1 січня. Тобто якщо особі виповниться у січні 60 років і вона має лише 31 рік стажу, то така особа вже не зможе оформити пенсію за віком. Працювати потрібно буде до 63 років або навіть до 65 років. Щодо цих вікових рубежів, то вимоги щодо стажу для них наступні:

У віці 63 роки можна вийти на пенсію маючи страховий стаж 22 роки. У віці 65 років можна вийти на пенсію маючи страховий стаж не менше 15 років.

Якщо немає й цього стажу, то в окремих випадках особі може бути нарахована соціальна допомога, яка станом на сьогодні становить трішки більше ніж 2000 гривень. Але для цього особа повинна відповідати низці критеріїв, зокрема не мати власного майна, та жодних джерел доходу.

Пенсії у 2025 році збільшувати не планують

Уряд зазначив, що у 2025 році не планується жодних надбавок до пенсії. Все через критичний дефіцит коштів у державному бюджеті. Щоправда, ситуація може змінитися, якщо в бюджет поступить допомога від міжнародних партнерів. Наразі актуальною лишається лише березнева індексація, яку проводять щорічно. Те, на скільки зростуть пенсії, залежить від низки факторів й в першу чергу від рівня інфляції. Точний відсоток на який проіндексують пенсії буде відомим вже ближче до березня.