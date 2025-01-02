В Украине провели масштабный перерасчет зарплат: кто получит вдвое больше с января 2025 года

За последний год украинский рынок труда продемонстрировал значительную динамику роста заработных плат. Среднемесячная зарплата выросла на 22% и составляет 22 500 гривен. Особенно ощутимый рост наблюдается в таких профессиях, как:

Ортодонт (+100%). Заработная плата специалистов в этой области удвоилась за год и достигла 50 000 гривен. Такой стремительный рост может быть связан с повышенным спросом на услуги стоматологов и увеличением конкуренции среди клиник.

Кредитный эксперт (+57%). Рост заработных плат в банковском секторе является закономерным на фоне развития финансовых услуг и увеличения количества кредитов.

Инструктор в автошколе (+56%) и Теплотехник (+56%). Рост заработных плат в этих профессиях может быть связан с развитием инфраструктуры и увеличением спроса на квалифицированных специалистов.

Управляющий сети магазинов (+50%), Фармер (+50%), Продюсер (+49%), Начальник транспортного отдела (+47%), Оценщик (+46%). Эти профессии также демонстрируют значительный рост заработных плат, что свидетельствует о развитии соответствующих отраслей экономики.

Плиточник (+45%), Электронщик (+44%), Укладчик плитки (+44%). Рост заработных плат в строительной отрасли связан с активным строительством жилья и другой недвижимости.

По подсчетам экспертов рынка труда, украинцы стали зарабатывать в среднем на 22% больше, чем в декабре прошлого года. Среднемесячная зарплата теперь составляет 22 500 гривен. Эти данные базируются на анализе более 180 тысяч вакансий. Наиболее востребованными на рынке труда остаются продавцы-консультанты (средняя зарплата – 19 000 грн), менеджеры по продажам (30 000 грн) и водители (29 000 грн).

Согласно новому правительственному решению, все предприятия, работники которых подлежат бронированию, обязаны выплачивать им зарплату не менее 20 000 гривен за последний квартал. Это равно 2,5 минимальным заработным платам. Кроме того, сами работники должны получать такую зарплату в течение по крайней мере одного месяца этого квартала, чтобы иметь право на бронирование.