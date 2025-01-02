В Україні провели масштабний перерахунок зарплат: хто отримає вдвічі більше з січня 2025

За останній рік український ринок праці продемонстрував значну динаміку зростання заробітних плат. Середньомісячна зарплата зросла на 22% і становить 22 500 гривень. Особливо відчутне зростання спостерігається у таких професіях, як:

Ортодонт (+100%). Заробітна плата спеціалістів у цій галузі подвоїлася за рік і сягнула 50 000 гривень. Такий стрімкий ріст може бути пов’язаний із підвищеним попитом на послуги стоматологів та збільшенням конкуренції серед клінік.

Кредитний експерт (+57%). Зростання заробітних плат у банківському секторі є закономірним на тлі розвитку фінансових послуг та збільшення кількості кредитів.

Інструктор в автошколі (+56%) та Теплотехнік (+56%). Зростання заробітних плат у цих професіях може бути пов’язаним із розвитком інфраструктури та збільшенням попиту на кваліфікованих фахівців.

Керуючий мережі магазинів (+50%), Фармер (+50%), Продюсер (+49%), Начальник транспортного відділу (+47%), Оцінювач (+46%). Ці професії також демонструють значне зростання заробітних плат, що свідчить про розвиток відповідних галузей економіки.

Плиточник (+45%), Електронник (+44%), Укладальник плитки (+44%). Зростання заробітних плат у будівельній галузі пов’язане з активним будівництвом житла та іншої нерухомості.

За підрахунками експертів ринку праці, українці стали заробляти в середньому на 22% більше, ніж у грудні минулого року. Середньомісячна зарплата тепер становить 22 500 гривень. Ці дані базуються на аналізі понад 180 тисяч вакансій. Найбільш затребуваними на ринку праці залишаються продавці-консультанти (середня зарплата – 19 000 грн), менеджери з продажу (30 000 грн) та водії (29 000 грн).

Згідно з новим урядовим рішенням, усі підприємства, працівники яких підлягають бронюванню, зобов’язані виплачувати їм зарплату не менше ніж 20 000 гривень за останній квартал. Це дорівнює 2,5 мінімальним заробітним платам. Крім того, самі працівники повинні отримувати таку зарплату протягом принаймні одного місяця цього кварталу, щоб мати право на бронювання.