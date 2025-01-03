В Украине изменили правила покупки авто: что нужно знать всем водителям

С начала 2025 года в Украине запрещен ввоз и регистрация новых автомобилей, которые не соответствуют строгим экологическим стандартам Евро-6. Этот шаг направлен на улучшение экологической ситуации в стране и приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами.

Законодатели решили отложить введение более жестких экологических норм для грузовиков, автобусов, тракторов и специализированной техники до 2027 года. Это означает, что до этого времени разрешается ввоз и использование транспортных средств, которые не соответствуют стандарту Евро-6.

Стандарт Евро-6 устанавливает максимальный уровень вредных выбросов для автомобилей на уровне 130 граммов углекислого газа на километр пробега. Изначально планировалось ввести этот стандарт в Европе еще в 2013 году, но затем срок его введения был перенесен на 2015 год.

Что изменилось

С 1 января 2025 года в Украине действуют новые правила относительно импорта и регистрации автомобилей. Теперь разрешено ввозить только те авто, которые соответствуют строгим экологическим стандартам Евро-6. Это означает, что автомобиль должен быть выпущен после 2015 года.

Однако существуют исключения из этого правила. Так, автомобили, которые были ввезены или произведены в Украине до конца 2024 года, могут продолжать эксплуатироваться. Также исключение делается для электромобилей, ведь они не имеют двигателя внутреннего сгорания и поэтому не подпадают под действие этих норм. Автомобили с временной регистрацией в странах ЕС и те, которые ввозятся как гуманитарная помощь или для нужд Вооруженных Сил Украины, также не подпадают под новые ограничения.

Что касается подержанных автомобилей, то для них остается в силе предыдущий стандарт Евро-2. Это означает, что можно ввозить подержанные автомобили, которые соответствуют этому стандарту.

В общем, новые правила направлены на улучшение экологической ситуации в стране и приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами.