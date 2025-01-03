Зробіть це тричі і картку заблокують: що потрібно знати українцям, щоб уникнути блокування рахунків

В Україні банки зобов’язані ретельно перевіряти кожну фінансову операцію своїх клієнтів, щоб виявити та запобігти незаконним діям, таким як відмивання грошей. Якщо банк вважає, що якась операція є підозрілою, він має право її призупинити та попросити клієнта надати додаткові документи, які б підтвердили законність походження коштів.

Банки використовують спеціальні критерії для визначення ризикових операцій. Наприклад, якщо клієнт регулярно знімає великі суми готівки або отримує перекази з-за кордону, це може викликати підозри. Також ризиковими вважаються операції, які не відповідають відомому рівню доходів клієнта або мають інші ознаки, що вказують на можливу незаконну діяльність.

Крім того, банки зобов’язані проводити додаткову перевірку для операцій, які перевищують певний поріг. Наразі цей поріг становить 400 тисяч гривень. Якщо сума операції менша, банк може прийняти рішення про її перевірку на основі загальної оцінки ризику.

Важливо розуміти, що банк може відмовитися обслуговувати клієнта, якщо його дії викликають підозри. У такому випадку банк може закрити рахунок клієнта без пояснення причин.

Оскільки вимоги до фінансового моніторингу постійно змінюються, клієнтам рекомендується бути обережними при проведенні фінансових операцій та готові надавати банку додаткову інформацію за його вимогою.

Згідно з українським законодавством, банки мають право розірвати договір з клієнтом у кількох випадках. Найчастіше це відбувається через неможливість підтвердити особу клієнта або якщо його фінансова діяльність викликає підозри щодо легальності походження коштів. Також банку дозволено розірвати договір, якщо клієнт надає неправдиву інформацію або відмовляється надати необхідні документи.

Ось основні причини, за якими банк може розірвати договір з клієнтом:

Неможливість ідентифікації клієнта. Якщо банк не може перевірити особу клієнта та підтвердити його дані.

Високий рівень ризику. Якщо фінансова діяльність клієнта пов’язана з високими ризиками, такими як відмивання грошей або фінансування тероризму.

Надання недостовірної інформації. Якщо клієнт надав банку неправдиві дані або документи.

Неможливість ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію. Якщо банк не може встановити, хто саме здійснює фінансову операцію від імені клієнта.

За прогнозами експертів, до кінця 2025 року курс долара в Україні може досягти 47,5 гривні. Це означає, що українська гривня може продовжити девальвувати по відношенню до долара США.