Роздають по 6500 гривень допомоги на проходження зими: хто може подати документи вже сьогодні

Більш ніж 590 тисячам українських родин вже виплатили по 6500 гривень. Серед них – майже 274 тисячі дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю І групи, а також 317 тисяч дітей з малозабезпечених сімей. Загальна сума виплат вже досягла 3,8 мільярдів гривень, і найближчим часом гроші потраплять на рахунки отримувачів. Кількість сімей, які отримають цю допомогу, ще зросте, оскільки процес призначення виплат триває.

Міністерство соціальної політики активно працює над тим, щоб забезпечити всебічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, зокрема, вирішуючи найнагальніші проблеми. Виплата в рамках програми “Тепла зима” допоможе багатьом сім’ям придбати теплий одяг для дітей або використати ці кошти на інші необхідні речі. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У грудні цього року малозабезпечені сім’ї з дітьми та сім’ї внутрішньо переміщених осіб з дітьми отримують по 6500 гривень на кожну дитину до 18 років. Ця одноразова виплата призначена для того, щоб допомогти найбільш вразливим українським родинам забезпечити своїх дітей необхідними речами на зиму. Також цю допомогу отримують люди з інвалідністю І групи, які були змушені покинути свої домівки.

Важливо зазначити, що кошти автоматично надходять на банківські картки отримувачів соціальних виплат. Тобто, додатково звертатися для призначення виплати не потрібно.

Хто отримає гроші

Згідно з інформацією на сайті Міністерства соціальної політики, виплати призначені для:

Малозабезпечених сімей. Тобто родин, які мають низький дохід і офіційно зареєстровані як такі.

Сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це стосується людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Допомогу можуть отримати як сім’ї з дітьми, так і ті, де є дорослі з інвалідністю І групи.

Міністерство з питань реінтеграції додає важливий нюанс: допомога надається на дітей, яким не виповнилося 18 років станом на 1 листопада 2024 року. Також, щоб отримати виплати, сім’я має бути одержувачем допомоги на проживання (якщо ви ВПО) або державної соціальної допомоги (якщо ви малозабезпечена сім’я) станом на листопад 2024 року.