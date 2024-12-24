Раздают по 6500 гривен помощи на прохождение зимы: кто может подать документы уже сегодня

Более чем 590 тысячам украинских семей уже выплатили по 6500 гривен в рамках программы «Теплая зима». Среди них – почти 274 тысячи детей из семей внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью I группы, а также 317 тысяч детей из малообеспеченных семей. Общая сумма выплат уже достигла 3,8 миллиардов гривен, и в ближайшее время деньги попадут на счета получателей. Количество семей, которые получат эту помощь, еще возрастет, поскольку процесс назначения выплат продолжается.

Министерство социальной политики активно работает над тем, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку внутренне перемещенных лиц, в частности, решая самые насущные проблемы. Выплата в рамках программы «Теплая зима» поможет многим семьям приобрести теплую одежду для детей или использовать эти средства на другие необходимые вещи. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В декабре этого года малообеспеченные семьи с детьми и семьи внутренне перемещенных лиц с детьми получают по 6500 гривен на каждого ребенка до 18 лет. Эта единовременная выплата предназначена для того, чтобы помочь наиболее уязвимым украинским семьям обеспечить своих детей необходимыми вещами на зиму. Также эту помощь получают люди с инвалидностью I группы, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Важно отметить, что средства автоматически поступают на банковские карты получателей социальных выплат. То есть, дополнительно обращаться для назначения выплаты не нужно.

Кто получит деньги

Согласно информации на сайте Министерства социальной политики, выплаты предназначены для:

Малообеспеченных семей. То есть семей, которые имеют низкий доход и официально зарегистрированы как таковые.

Семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это касается людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Помощь могут получить как семьи с детьми, так и те, где есть взрослые с инвалидностью I группы.

Министерство по вопросам реинтеграции добавляет важный нюанс: помощь предоставляется на детей, которым не исполнилось 18 лет по состоянию на 1 ноября 2024 года. Также, чтобы получить выплаты, семья должна быть получателем пособия на проживание (если вы ВПЛ) или государственной социальной помощи (если вы малообеспеченная семья) по состоянию на ноябрь 2024 года.