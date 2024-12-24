Vodafone закриває популярний тариф: як зміниться вартість пакета послуг

Мобільний оператор Vodafone припинив дію тарифу Yezzz, який раніше пропонувався спільно з мережею супермаркетів “Сільпо”. Всі абоненти, які користувалися цим тарифом, автоматично будуть переведені на новий тарифний план – Vodafone Light+. Варто зазначити, що новий тариф дорожчий за попередній на 5 гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії Vodafone. За офіційною інформацією, тариф Yezzz було закрито 20 грудня 2024 року. У повідомленні оператора зазначається, що всі клієнти, які користувалися цим тарифом, будуть автоматично переведені на тариф Vodafone Light+ з 20 грудня.Однак, за даними спільноти мобільних технологій МЗУ, фактичне відключення тарифу Yezzz відбулося дещо пізніше – 23 грудня 2024 року. За інформацією спільноти, саме в цей день о 23:12 всі абоненти були переведені на новий тариф.

Яку альтернативу пропонують

Абоненти тарифу Yezzz, який більше не діє, були автоматично переведені на новий тарифний план – Vodafone Light+. Вартість цього тарифу становить 145 гривень за 4 тижні, що на 15 гривень перевищує попередню абонентську плату. За нову абонентську плату абоненти отримають пакет послуг, який включає:

10 гігабайт мобільного інтернету для користування мережею.

Безлімітні дзвінки на всі номери Vodafone в Україні.

100 хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів в Україні.

Мобільний оператор Vodafone відклав заплановане підвищення цін на низку своїх тарифів. Це означає, що абоненти, які підключилися до цих тарифів з 1 серпня по 20 січня 2025 року, зможуть користуватися ними за попередньою ціною протягом наступних трьох місяців. Проте, ця пропозиція діє за умови, що абонент не підключив до свого номера жодних додаткових послуг.

Це стосується таких тарифів як Joice Start, Turbo, Joice Max та Joice Pro. Наприклад, абоненти тарифу Joice Start, який з 24 грудня мав подорожчати на 70 гривень, зможуть користуватися ним за старою ціною 200 гривень протягом трьох місяців після підключення. Після цього вартість тарифу зросте до 270 гривень. Аналогічні умови діють і для інших зазначених тарифів.

Варто зазначити, що для нових абонентів, які підключаться до цих тарифів після 20 січня 2025 року, діятимуть вже нові, підвищені тарифи.