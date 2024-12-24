Vodafone закрывает популярный тариф: как изменится стоимость пакета услуг

Мобильный оператор Vodafone прекратил действие тарифа Yezzz, который ранее предлагался совместно с сетью супермаркетов «Сильпо». Все абоненты, которые пользовались этим тарифом, автоматически будут переведены на новый тарифный план – Vodafone Light+. Стоит отметить, что новый тариф дороже предыдущего на 15 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба компании Vodafone. По официальной информации, тариф Yezzz был закрыт 20 декабря 2024 года. В сообщении оператора отмечается, что все клиенты, которые пользовались этим тарифом, будут автоматически переведены на тариф Vodafone Light+ с 20 декабря. Однако, по данным сообщества мобильных технологий МЗУ, фактическое отключение тарифа Yezzz произошло несколько позже – 23 декабря 2024 года. По информации сообщества, именно в этот день в 23:12 все абоненты были переведены на новый тариф.

Какую альтернативу предлагают

Абоненты тарифа Yezzz, который больше не действует, были автоматически переведены на новый тарифный план – Vodafone Light+. Стоимость этого тарифа составляет 145 гривен за 4 недели, что на 15 гривен превышает предыдущую абонентскую плату. За новую абонентскую плату абоненты получат пакет услуг, который включает:

10 гигабайт мобильного интернета для пользования сетью.

Безлимитные звонки на все номера Vodafone в Украине.

100 минут для звонков на номера других мобильных операторов в Украине.

Мобильный оператор Vodafone отложил запланированное повышение цен на ряд своих тарифов. Это означает, что абоненты, которые подключились к этим тарифам с 1 августа по 20 января 2025 года, смогут пользоваться ими по предыдущей цене в течение следующих трех месяцев. Однако, это предложение действует при условии, что абонент не подключил к своему номеру никаких дополнительных услуг.

Это касается таких тарифов как Joice Start, Turbo, Joice Max и Joice Pro. Например, абоненты тарифа Joice Start, который с 24 декабря должен был подорожать на 70 гривен, смогут пользоваться им по старой цене 200 гривен в течение трех месяцев после подключения. После этого стоимость тарифа вырастет до 270 гривен. Аналогичные условия действуют и для других указанных тарифов.

Стоит отметить, что для новых абонентов, которые подключатся к этим тарифам после 20 января 2025 года, будут действовать уже новые, повышенные тарифы.