В Україні розпочалася нова практика вручення повісток через поштові відділення. Однак, незважаючи на це нововведення, система мобілізації поки що не працює без збоїв.

Як зазначив представник одного з київських територіальних центрів комплектування (ТЦК), попри введення поштових повісток, суттєвого покращення процесу мобілізації не спостерігається. За його словами, до ТЦК продовжують звертатися чоловіки, які вже мають підстави для відстрочки або бронювання.

У Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки також відзначають, що виникають ситуації, коли повістки повторно надсилаються особам з інвалідністю або тим, хто вже має броню. Це свідчить про те, що в системі мобілізації існують серйозні прогалини, які потребують негайного вирішення.

Згідно з новими правилами, повістка має бути вручена особисто в руки. Якщо громадянина немає вдома, працівник пошти повинен повідомити його про отримання рекомендованого листа. Хоча вручення повісток через пошту покликане спростити процес мобілізації, на практиці виникають численні проблеми, пов’язані з точністю та ефективністю цього методу.

З травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який суттєво змінив правила для правоохоронців. Зокрема, поліцейські тепер підлягають загальній

Однак, не всі поліцейські будуть мобілізовані. Згідно з урядовим рішенням, більшість працівників Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримають броню від мобілізації. Тільки невелика частина поліцейських може бути направлена на фронт.

Крім поліції, бронювання від мобілізації також поширюється на працівників державних органів, правоохоронних структур (ДБР, НАБУ, прокуратура, суди), Бюро економічної безпеки та працівників критично важливих підприємств.

Закон про мобілізацію надав поліцейським додаткові повноваження. Тепер вони можуть перевіряти документи у чоловіків призовного віку і навіть доставляти ухилянтів до територіальних центрів комплектування.