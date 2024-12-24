В Украине приближается масштабное усиление мобилизации: кого заберут на фронт уже с января

В Украине началась новая практика вручения повесток через почтовые отделения. Однако, несмотря на это нововведение, система мобилизации пока не работает без сбоев.

Как отметил представитель одного из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК), несмотря на введение почтовых повесток, существенного улучшения процесса мобилизации не наблюдается. По его словам, в ТЦК продолжают обращаться мужчины, которые уже имеют основания для отсрочки или бронирования.

В Территориальные центры комплектования и социальной поддержки также отмечают, что возникают ситуации, когда повестки повторно направляются лицам с инвалидностью или тем, кто уже имеет бронь. Это свидетельствует о том, что в системе мобилизации существуют серьезные пробелы, которые требуют немедленного решения.

Согласно новым правилам, повестка должна быть вручена лично в руки. Если гражданина нет дома, работник почты должен уведомить его о получении заказного письма. Хотя вручение повесток через почту призвано упростить процесс мобилизации, на практике возникают многочисленные проблемы, связанные с точностью и эффективностью этого метода.

С мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, который существенно изменил правила для правоохранителей. В частности, полицейские теперь подлежат общей мобилизации

Однако, не все полицейские будут мобилизованы. Согласно правительственному решению, большинство работников Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получат броню от мобилизации. Только небольшая часть полицейских может быть направлена на фронт.

Кроме полиции, бронирование от мобилизации также распространяется на работников государственных органов, правоохранительных структур (ГБР, НАБУ, прокуратура, суды), Бюро экономической безопасности и работников критически важных предприятий.

Закон о мобилизации предоставил полицейским дополнительные полномочия. Теперь они могут проверять документы у мужчин призывного возраста и даже доставлять уклонистов в территориальные центры комплектования.