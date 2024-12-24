Мобілізація чоловіків старше 50 років: ТЦК оприлюднили таємну постанову

В інформаційному просторі активно обговорювалася новина про нібито повну заборону мобілізації чоловіків віком понад 50 років, про що свідчила одна з директив Генерального штабу ЗСУ. Однак, як виявилося, ця інформація є застарілою.

Керівник Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олег Тимошенко спростував ці чутки. За його словами, ситуація з мобілізацією чоловіків віком 50+ є більш складною та динамічною.

Тимошенко пояснив, що українське законодавство не встановлює жорстких вікових обмежень для мобілізації, дозволяючи призивати на військову службу чоловіків до 60 років. Однак конкретні рішення щодо мобілізації приймаються на основі директив Генерального штабу, які можуть змінюватися залежно від оперативної обстановки.

Раніше дійсно існувала директива, яка надавала пріоритет мобілізації чоловіків віком від 25 до 49 років для комплектування бойових підрозділів.

Однак, згідно з останніми змінами, можливість мобілізації чоловіків віком 50+ не виключається. Приймаючи рішення про мобілізацію таких осіб, ТЦК та СП враховують їхній стан здоров’я та наявність необхідних професійних навичок.

Чоловіки віком 50+, яких визнано придатними до військової служби, можуть бути направлені на різні посади, зокрема в навчальні центри, допоміжні підрозділи, або на виконання інших, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями завдань.

Тимошенко також зазначив, що військові підрозділи намагаються мінімізувати залучення чоловіків віком 50+ до безпосередньої участі в бойових діях, оскільки це пов’язано з певними фізичними обмеженнями, характерними для цього віку.

Водночас вранці 24 грудня мережею почали поширювати інформацію, що в Верховній Раді вже готовий законопроєкт про зниження віку мобілізації з 25 років до 18 років. Тобто бригади повинні готуватися до того, що скоро вони поповняться молодими бійцями. Однак вже через кілька годин цю інформацію спростували. Але якщо війна буде тривати, то зниження віку для мобілізації це лише питання часу.