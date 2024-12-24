Мобилизация мужчин старше 50 лет: ТЦК обнародовали тайное постановление

В информационном пространстве активно обсуждалась новость о якобы полном запрете мобилизации мужчин старше 50 лет, о чем свидетельствовала одна из директив Генерального штаба ВСУ. Однако, как оказалось, эта информация является устаревшей.

Руководитель Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко опроверг эти слухи. По его словам, ситуация с мобилизацией мужчин в возрасте 50+ является более сложной и динамичной.

Тимошенко пояснил, что украинское законодательство не устанавливает жестких возрастных ограничений для мобилизации, позволяя призывать на военную службу мужчин до 60 лет. Однако конкретные решения по мобилизации принимаются на основе директив Генерального штаба, которые могут меняться в зависимости от оперативной обстановки.

Ранее действительно существовала директива, которая предоставляла приоритет мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 49 лет для комплектования боевых подразделений.

Однако, согласно последним изменениям, возможность мобилизации мужчин в возрасте 50+ лет не исключается. Принимая решение о мобилизации таких лиц, ТЦК и СП учитывают их состояние здоровья и наличие необходимых профессиональных навыков.

Мужчины в возрасте 50+, которые признаны годными к военной службе, могут быть направлены на различные должности, в частности в учебные центры, вспомогательные подразделения, или на выполнение других, не связанных непосредственно с боевыми действиями задач.

Тимошенко также отметил, что военные подразделения стараются минимизировать привлечение мужчин в возрасте 50+ к непосредственному участию в боевых действиях, поскольку это связано с определенными физическими ограничениями, характерными для этого возраста.

В то же время утром 24 декабря по сети начали распространять информацию, что в Верховной Раде уже готов законопроект о снижении возраста мобилизации с 25 лет до 18 лет. То есть бригады должны готовиться к тому, что скоро они пополнятся молодыми бойцами. Однако уже через несколько часов эту информацию опровергли. Но если война будет продолжаться, то снижение возраста для мобилизации это лишь вопрос времени.