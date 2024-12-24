WhatsApp більше не працюватиме на деяких смартфонах: всі переписки користувачів зникнуть вже 1 січня

Один з найпопулярніших у світі месенджерів WhatsApp підготував черговий сюрприз. Причому для частини користувачів він буде не надто приємний. Вже за тиждень WhatsApp перестане підтримувати деякі операційні системи. Тож люди, які користуються старенькими смартфонами, втратять доступ до застосунку, а заразом до своїх переписок включно з їх медіа-вмістом.

На яких смартфонах більше не працюватиме WhatsApp?

З 1 січня 2025 року месенджер WhatsApp стане недоступним для юзерів, чиї гаджети працюють на застарілих версіях Android, зокрема Android KitKat. Ідеться про такі смартфони:

Motorola : Razr HD, Moto G (1st Gen), Moto E 2014;

: Razr HD, Moto G (1st Gen), Moto E 2014; Samsung : Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 3;

: Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 3; LG : Optimus G, G2 Mini, Nexus 4, L90;

: Optimus G, G2 Mini, Nexus 4, L90; HTC : Desire 500, Desire 601, One X, One X+;

: Desire 500, Desire 601, One X, One X+; Sony: Xperia Z, Xperia T, Xperia SP, Xperia V.

Власники цих смартфонів з нового року більше не зможуть користуватися улюбленим месенджером. Їм доведеться або придбати новий гаджет, або ж перейти на менш вимогливі месенджери, які підтримують версії Android з минулого десятиліття.

Як зберегти переписки та медіа-файли з WhatsApp?

WhatsApp не лише перестане запускатися на телефонах із застарілими операційними системами, а ще й «забере з собою» всі переписки та медіа-файли. Тож власникам смартфонів із переліченого вище списку радять до 1 січня 2025 року зробити резервні копії даних із WhatsApp на новому пристрої. Інакше важливі розмови, аудіо-повідомлення, фото та інші медіа будуть втрачені.

До речі, користувачі деяких гаджетів на iOS також незабаром не зможуть користуватися WhatsApp. Зокрема у власників iPhone 5s, iPhone 6 та iPhone 6 Plus залишилося менш ніж півроку до невідворотного прощання із месенджером. На таких смартфонах WhatsApp перестане запускатися вже у травні 2025 року.