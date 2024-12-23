В период новогодних праздников невозможно будет совершить некоторые платежи: успейте провести их до 30 декабря

Несмотря на то, что в Украине война и большинство организаций должны работать даже в период новогодних праздников, некоторые государственные учреждения уже предупреждают украинцев о многодневных выходных. В период таких выходных некоторые платежи не будут проходить, поэтому украинцев просят оплатить их раньше времени. Такой организацией является Казначейство, а такими платежами есть уплата налогов, разнообразные коммунальные платежи и другие подобного характера.

Каникулы продлятся с 31 декабря по 2 января

Так что в период с 31 декабря по 2 января украинцы не смогут осуществлять никаких платежей, направленных в государственные организации и коммунальные службы. Именно поэтому в Казначействе призывают граждан уплатить налоги до 30 декабря включительно. Исключение только для тех граждан, которые не имеют возможности уплатить налоги из-за тяжелого финансового положения и в связи с этим получили отсрочку до конца военного положения. По его завершении нужно будет оплатить все задолженности в полном объеме.

Появился и график приема электронных платежей

Также был обнародован график приема электронных документов через систему «Клиент-казначейства». Документы можно направлять в следующие дни и часы:

27 и 30 декабря – до 17:30.

28 и 29 декабря – до 16:00.

31 декабря 2024 и 1 января 2025 документы не принимаются, но система работает в режиме просмотра и печати.

С 31 декабря межбанковские операции через РЭП НБУ не проводятся.

Со 2 января 2025 года Казначейство работает в обычном режиме.

Поэтому гражданам, которые должны уплатить налоги до конца года, нужно это учесть. Что касается налогов, то они немного выросли. К примеру, владельцы минимальной заработной платы, которая составляет 8000 гривен, выплатят 1840 гривен налогов. Из них 18% это НДФЛ и 5% военного сбора. Ранее военный сбор взимался в размере 1,5% дохода.