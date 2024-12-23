В період новорічних свят неможливо буде здійснити деякі платежі: встигніть провести їх до 30 грудня

Попри те, що в Україні війна і більшість організацій мали б працювати навіть у період новорічних свят, та деякі державні установи вже попереджають українців про кількаденні вихідні. В період таких вихідних деякі платежі не проходитимуть, тож українців просять сплатити їх завчасно. Такою організацією є Казначейство, а такими платежами, є сплата податків, різноманітні комунальні платежі та інші подібного характеру.

Канікули триватимуть з 31 грудня по 2 січня

Отож в період з 31 грудня по 2 січня українці не зможуть здійснювати ніяких платежів, які направлені в державні організації та комунальні служби. Саме тому у Казначействі закликають громадян сплатити податки до 30 грудня включно. Виключення лише для тих громадян, які не мають можливості сплатити податки через скрутне фінансове становище й у зв’язку з цим отримали відстрочку до кінця воєнного стану. По його завершенню потрібно буде сплатити всі заборгованості у повному обсязі.

З’явився й графік прийому електронних платежів

Також оприлюднили графік прийому електронних документів через систему «Клієнт-казначейства». Документи можна направляти у наступні дні та години:

27 та 30 грудня – до 17:30.

28 та 29 грудня – до 16:00.

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року документи не приймаються, але система працює в режимі перегляду та друку.

З 31 грудня міжбанківські операції через РЕП НБУ не проводяться.

З 2 січня 2025 року Казначейство працює у звичайному режимі.

Отож тим громадянам, які мають сплатити податки до кінця року, потрібно це врахувати. Щодо податків, то вони трохи зросли. Наприклад, власники мінімальної заробітної плати, яка становить 8000 гривень, виплатять 1840 гривень податків. З них 18% це ПДФО, та 5% військового збору. Раніше військовий збір стягувався у розмірі 1,5% від доходу.