Уряд заявив про готовність підвишувати тарифи на комуналку: коли це може трапитися?

Ще недавно в мережі була лише одна інформація на рахунок підвищення тарифів на комунальні послуги. Й вона була про те, що Уряд не планує підвищувати комуналку, як мінімум до кінця опалювального сезону. Щодо тарифів на газ, то вони й зовсім не мали б зростати аж до кінця воєнного стану. Таке мовляв прописано у Меморандумі, який підписав Президент. Але зараз, під кінець 2024 року риторика Уряду починає змінюватись. Влада заявила, що готова розпочинати переглядати вартість комунальних послуг. Робитимуть це дуже поступово, щоб не чинити фінансовий тиск на населення.

“Потенційні заходи реформ, щойно дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань)”, – йдеться в документі, який влада надала керівництву МВФ.

Як все буде відбуватися?

Планується створення нових реформ, які також передбачатимуть зовнішнє фінансування, а також бюджетну підтримку енергетичних ресурсів.

“Після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі, зокрема, потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу“, – зазначають в Уряді.

Реформи передбачатимуть поступове підвищення тарифів, таким чином, щоб галузі могли відновлюватись після значних витрат. Також, паралельно з цим будуть створюватись різноманітні програми для підтримки вразливих категорій населення.

Цей оновлений Меморандум вже підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Коли почнеться підвищення?

Про те, коли саме тарифи можуть зростати та якими темпами поки не говорять. Ймовірно більше інформації з цього приводу буде вже у 2015 році. Також існує ймовірність, що до кінця опалювального сезону, як мінімум тарифи на газ дорожчати не будуть.