У Пенсійному фонді розповіли, куди витратили понад 50 млрд грн: детальний звіт

У Пенсійному фонді України відзвітували про виплати, здійснені у грудні 2024 року. Згідно з інформацією, опубліковано на офіційному сайті ПФУ, за перші дві декади поточного місяця пенсіонери вже отримали виплати на суму понад 50 мдрд грн. Ідеться зокрема про пенсійні виплати, житлові субсидії та пільги, оплату лікарняних й інші страхові виплати.

Куди пішли кошти з Пенсійного фонду?

У Пенсійному фонді України детально розписали всі здійснені нарахування. За офіційними даними станом на 19 грудня ПФУ виплатив:

пенсії на загальну суму 49,9 млрд грн, з яких 40,8 млрд грн – через банки, а ще

9,1 млрд грн – через «Укрпошту»;

9,1 млрд грн – через «Укрпошту»; житлові субсидії, оплата твердого палива та інші пільги на суму 7387,7 млн грн;

страхові виплати на суму 2356,8 млн грн, з яких 1193,6 млн грн – оплата лікарняних.

Загалом же за перші дві декади грудня Пенсійний фонд надав громадянам України понад 641 тисячу різноманітних послуг.

Чи впливають кошти з карти «Національний кешбек» на субсидію

На сайті Пенсійного фонду України також нещодавно опублікували матеріал щодо права на отримання субсидії. Зокрема у ньому йдеться про те, чи враховуються кошти, отримані в рамках програми «Національний кешбек» до сукупного доходу родини під час оформлення житлової субсидії.

На таке поширене запитання в Пенсійному фонді дали чітку та лаконічну відповідь. Там зазначили, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №1384 від 05.12.2024 року державна допомога «Зимова єПідтримка», а також кешбек від придбання товарів українського виробництва не враховується до загальної суми доходу родини. До уваги беруться лише заробітні плати, пенсії, стипендії та інші види офіційного доходу членів сім’ї.

Нагадаємо, що для отримання субсидії дохід родини у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати двох прожиткових мінімумів, а саме 5840 грн.