Важлива інформація для власників карт ПриватБанку: тепер платити більше не потрібно

ПриватБанк протягом усього 2025 року буде безкоштовно доставляти своїм клієнтам банківські картки. Послуга діятиме на всій території України та ще у 48 країнах. Про це повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Які картки доставлятимуть безкоштовно?

Опція безкоштовної доставки діятиме при замовлені клієнтами таких типів карток:

картка для виплат;

пенсійна картка;

соціальна картка;

кредитна карта «Універсальна»;

бізнес-карта для підприємців «Ключ до рахунку».

Отримати ці картки без плати за доставку зможуть клієнти, які перевипустили вже існуючу карту через закінчення терміну її дії або відкрили нову карту у застосунку Приват24.

Як замовити карту з безкоштовною доставкою?

Щоб пере випустити свою стару картку чи замовити нову клієнту потрібно лише пройти одну просту процедуру у застосунку Приват24.

Замовити доставку перевипущеної карти

Для перевипуску карти виконайте наступні кроки:

Запустіть на своєму смартфоні додаток Приват24. Відкрийте розділ «‎Гаманець». Оберіть карту, яку хочете перевипустити та клікніть на неї. Натисніть «‎Налаштування»‎. Оберіть опцію «‎Перевипустити картку». Оберіть тип карти та платіжну систему – MasterCard чи Visa. Натисніть на кнопку «Продовжити». Ось і все, карту перевипущено!

Доставку перевипущеної карти можна замовити перейшовши до розділу «Усі картки», а далі – до налаштувань перевипущеної вами карти.

Замовити доставку нової Digital-карти

Щоб створити нову віртуальну картку (Digital-карту), виконайте такі кроки:

У застосунку Приват24 перейдіть до розділу «Гаманець». Натисніть «Додати». У списку, що відкриється, виберіть пункт Digital-картка. Виберіть тип карти – «Дебетова» чи «Кредитна». Оберіть платіжну систему та валюту карти. Натисніть «Продовжити».

Після того, як нова карта з’явиться в розділі «Усі картки», можна буде перейти до її налаштувань та замовити доставку по Україні або до однієї із 48 країн світу.

Де можна отримати свою карту?

Отримати свою нову пластикову карту клієнти зможуть у поштоматах та відділеннях Нової пошти, а також через Укрпошту. Нагадаємо, що послуга безкоштовної доставки карток діяла у ПриватБанку протягом усього 2024 року. Тож банк просто продовжив строк дії цієї опції, щоб полегшити своїм клієнтам користування послугами Привату не тільки в Україні, а й по всьому світу.