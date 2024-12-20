Резерв+ раптом перестав працювати: військовозобов’язані забили на сполох
У Міноборони пояснили причину проблеми та запевнили, що в українців немає жодних підстав для паніки.
Днями у мобільному застосунку Резерв+ стався масштабний збій. Про це стало відомо завдяки численним скаргам користувачів. Українці не могли ані переглянути свої військово-облікові документи, ні скористатися будь якими іншими послугами сервісу.
Що сталося з додатком Резерв+?
Користувачі Резерв+ повідомили, що їх одразу насторожив надто довгий час завантаження застосунку. Та навіть після тривалого очікування додаток не запускався. Натомість на екрані з’являлося вікно, що повідомляло про виникнення технічної проблеми.
Частині користувачів Резерв+ «говорив» про начебто відсутність з’єднання з мережею. При цьому проблем з інтернетом у людей, які намагалися запустити додаток, не було.
Що кажуть у Міноборони?
У Міністерстві оборони України пояснили, що у застосунку Резерв+ стався технічний збій. Саме тому користувачі протягом деякого часу не могли навіть авторизуватися в системі. Що вже казати про користування доступними в додатку послугами.
Представники Міноборони вибачилися перед користувачами застосунку за спричинені збоєм незручності. У відомстві також повідомили, що технічні спеціалісти вже працюють над усуненням несправностей. Тож зовсім скоро Резерв+ знову запрацює в нормальному режимі.
Які послуги можна отримати у Резерв+?
У Міноборони нагадали, що в мобільному затосунку Резерв+ доступна ціла низка послуг. Зокрема за допомогою електронного кабінету користувача, що запрацював навесні 2024 року, військовозобов’язані можуть:
- оновити свої військово-облікові дані;
- сформувати військово-обліковий документ;
- переглянути інформацію в реєстрі Оберіг.
Крім того у застосунку Резерв+ містяться всі дані про наявні бронювання та відстрочки, зокрема інформація щодо підстав, за якими вони були видані, та терміну їх дії.
Нагадаємо, що у Резерв+ можна оформити відстрочку, без необхідності звертатися до філій ТЦК та СП. Щоправда зробити це можуть лише люди з інвалідністю, багатодітні батьки та студенти. Крім того, серед умов отриманння електронної відстрочки – наявність усієї необхідної для її оформлення інформації у доступних застосунку Резерв+ державних реєстрах.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter