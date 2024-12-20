Резерв+ раптом перестав працювати: військовозобов’язані забили на сполох

Днями у мобільному застосунку Резерв+ стався масштабний збій. Про це стало відомо завдяки численним скаргам користувачів. Українці не могли ані переглянути свої військово-облікові документи, ні скористатися будь якими іншими послугами сервісу.

Що сталося з додатком Резерв+?

Користувачі Резерв+ повідомили, що їх одразу насторожив надто довгий час завантаження застосунку. Та навіть після тривалого очікування додаток не запускався. Натомість на екрані з’являлося вікно, що повідомляло про виникнення технічної проблеми.

Частині користувачів Резерв+ «говорив» про начебто відсутність з’єднання з мережею. При цьому проблем з інтернетом у людей, які намагалися запустити додаток, не було.

Що кажуть у Міноборони?

У Міністерстві оборони України пояснили, що у застосунку Резерв+ стався технічний збій. Саме тому користувачі протягом деякого часу не могли навіть авторизуватися в системі. Що вже казати про користування доступними в додатку послугами.

Представники Міноборони вибачилися перед користувачами застосунку за спричинені збоєм незручності. У відомстві також повідомили, що технічні спеціалісти вже працюють над усуненням несправностей. Тож зовсім скоро Резерв+ знову запрацює в нормальному режимі.

Які послуги можна отримати у Резерв+?

У Міноборони нагадали, що в мобільному затосунку Резерв+ доступна ціла низка послуг. Зокрема за допомогою електронного кабінету користувача, що запрацював навесні 2024 року, військовозобов’язані можуть:

оновити свої військово-облікові дані;

сформувати військово-обліковий документ;

переглянути інформацію в реєстрі Оберіг.

Крім того у застосунку Резерв+ містяться всі дані про наявні бронювання та відстрочки, зокрема інформація щодо підстав, за якими вони були видані, та терміну їх дії.

Нагадаємо, що у Резерв+ можна оформити відстрочку, без необхідності звертатися до філій ТЦК та СП. Щоправда зробити це можуть лише люди з інвалідністю, багатодітні батьки та студенти. Крім того, серед умов отриманння електронної відстрочки – наявність усієї необхідної для її оформлення інформації у доступних застосунку Резерв+ державних реєстрах.