Пральна машинка «прибріхує» щодо часу прання: це зовсім не поломка

Обираючи певний режим прання на пральній машинці ми часто керуємося не лише типом тканини та ступенем забруднення білизни. Багато людей звертають увагу на час виконання програми, особливо якщо поспішають по справах. Однак інколи таймер посеред циклу прання починає показувати зовсім інші цифри, збільшуючи час виконання програми на 5-10, а часом і більше хвилин.

Чому пральні машинки нам «брешуть»?

Виявляється, пралки значно розумніші, ніж може здаватися. Саме тому, незважаючи на обрану програму, вони можуть самостійно коригувати час прання. Міжнародний експерт з побутової техніки Річ Маллінс пояснив, які фактори можуть впливати на збільшення часу прання.

Сильно забруднена тканина

Якщо білизна дуже брудна і потребує більш ретельного очищення, пральна машинка може самостійно збільшити час її прокрутки у барабані. Це робиться для того, щоб власнику не довелося потім ще раз повторювати увесь цикл прання.

Надто багато прального засобу

Якщо у машинку поклали більше, ніж потрібно, порошку чи гелю для прання, машинка може автоматично додати ще один цикл полоскання. Відповідно, час прання збільшиться на кілька хвилин.

Перевантаження пралки

Збільшити час прання може і завантаження у барабан пральної машинки надто великої кількості білизни. За таких умов пралці буде значно тяжче прокручувати вміст барабану й на виконання заданого циклу їй знадобиться більше часу.

Як уникнути збільшення часу прання?

Щоб пральна машинка самостійно не продовжувала цикл прання, важливо дотримуватися певних правил під час її завантаження:

не кладіть у барабан більше білизни, ніж рекомендує виробник;

ретельно відмірюйте необхідну кількість прального порошку чи гелю для прання;

уважно обирайте режим прання у відповідності до типу тканини та ступеню забруднення речей.

Експерти також радять не розрахувати тривалість прання впритул до запланованого часу відключення світла. Адже якщо машинка подовжить цикл на кілька хвилин, раптове зникнення напруги в мережі може призвести до її поломки.