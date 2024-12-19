Бронирование не спасет: в Раде объяснили кого гарантированно мобилизуют даже при наличии отсрочки

Народный депутат Александр Федиенко обратил внимание на новую проблему: работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) начали задерживать даже тех мужчин, которые имеют официальное бронирование от мобилизации.

В качестве примера нардеп привел конкретные случаи из разных регионов Украины: Закарпатья, Харьковщины и Одессы. В этих областях мужчин, которые имели при себе документы, подтверждающие их бронирование, незаконно забирали в ТЦК, а некоторых даже отправляли в воинскую часть.

Народный депутат обеспокоен растущим количеством обращений от граждан и организаций относительно противоправных действий работников ТЦК. Он отмечает, что основной причиной таких нарушений является отказ ТЦК признавать документы о бронировании, ссылаясь на отсутствие информации в электронной системе «Оберіг».

Народный депутат приводит конкретный пример нарушения прав военнообязанных: группа работников, которые имели бронирование, возвращаясь со служебного задания, была остановлена военными, которые не представились. Несмотря на наличие документов, подтверждающих бронирование, двух работников незаконно задержали, доставили в ТЦК и оштрафовали.

В Закарпатье ситуация была похожа: мужчину с бронированием держали под стражей в течение трех дней, пока проверяли информацию в базах данных. В Одесской области же подобный случай длился более двух недель.

Федиенко публично призывает правоохранительные органы разобраться в ситуации и наказать виновных в нарушении прав военнообязанных.

Сам нардеп неоднократно подтверждал, что все пострадавшие мужчины имели законные основания для отсрочки от мобилизации.

В Министерстве обороны признают, что такие ситуации могут возникать из-за несвоевременного обновления информации в электронных базах данных. Они рекомендуют военнообязанным обращаться в ТЦК с бумажными документами в случае возникновения таких проблем.

Адвокат отмечает, что отсутствие информации о бронировании в электронной базе не освобождает ТЦК от необходимости учитывать бумажные документы.