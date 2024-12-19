Бронювання не врятує: в Раді пояснили кого гарантовано мобілізують навіть при наявності відстрочки

Народний депутат Олександр Федієнко звернув увагу на нову проблему: працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) почали затримувати навіть тих чоловіків, які мають офіційне бронювання від мобілізації.

Як приклад нардеп навів конкретні випадки з різних регіонів України: Закарпаття, Харківщини та Одеси. У цих областях чоловіків, які мали при собі документи, що підтверджували їхнє бронювання, незаконно забирали до ТЦК, а деяких навіть відправляли у військову частину.

Народний депутат стурбований зростаючою кількістю звернень від громадян та організацій щодо протиправних дій працівників ТЦК. Він зазначає, що основною причиною таких порушень є відмова ТЦК визнавати документи про бронювання, посилаючись на відсутність інформації в електронній системі “Оберіг”.

Народний депутат наводить конкретний приклад порушення прав військовозобов’язаних: група працівників, які мали бронювання, повертаючись зі службового завдання, була зупинена військовими, які не представились. Незважаючи на наявність документів, що підтверджують бронювання, двох працівників незаконно затримали, доставили до ТЦК та оштрафували.

У Закарпатті ситуація була схожа: чоловіка з бронюванням тримали під вартою протягом трьох днів, поки перевіряли інформацію в базах даних. На Одещині ж подібний випадок тривав понад два тижні.

Федієнко публічно закликає правоохоронні органи розібратися в ситуації та покарати винних у порушенні прав військовозобов’язаних.

Сам нардеп неодноразово підтверджував, що всі постраждалі чоловіки мали законні підстави для відстрочки від мобілізації.

У Міністерстві оборони визнають, що такі ситуації можуть виникати через несвоєчасне оновлення інформації в електронних базах даних. Вони рекомендують військовозобов’язаним звертатися до ТЦК з паперовими документами у разі виникнення таких проблем.

Адвокат наголошує, що відсутність інформації про бронювання в електронній базі не звільняє ТЦК від необхідності враховувати паперові документи.