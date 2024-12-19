Понадобится установить дополнительное оборудование: Нафтогаз предупредил украинцев, которые пользуются газовыми приборами

Для безопасного пользования газом дома, крупнейшая газовая компания страны «Нафтогаз» советует всем потребителям установить газовый сигнализатор.

Забота о безопасности – это инвестиция, которая стоит того. Ведь газовый сигнализатор – это надежная защита от опасных ситуаций.

Газовый сигнализатор – это своеобразный сторож вашей безопасности. Он непрерывно контролирует качество воздуха в помещении и в случае обнаружения опасных веществ подает сигнал тревоги.

Этот прибор способен обнаружить различные виды газов, которые представляют опасность для жизни: взрывоопасный метан, пропан и бутан, используемые в плитах, а также ядовитую окись углерода, которая может привести к отравлению.

Если концентрация вредных веществ превысит допустимую норму, сигнализатор сработает и автоматически перекроет подачу газа, обезопасив таким образом ваш дом.

В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать как портативный газовый сигнализатор, который легко переносить с места на место, так и стационарный, который надежно закрепляется на стене или потолке.

Возрастет ли стоимость газа

Сейчас о повышении цен на голубое топливо беспокоиться не стоит. Вероятно до конца отопительного сезона 2024-2025 стоимость природного газа не изменится. Однако уже в мае-июне 2025 года тарифы могут пересмотреть. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на газ и тепло, правительство может прибегнуть к такому шагу. Кроме того, именно повышение тарифов на газ и электроэнергию требует международный валютный фонд в обмен на очередной транш денежной помощи. Однако пока официальной информации нет. Поэтому как минимум до мая 2025 года цифры в платежках не изменятся.

Напомним, что на днях украинцам сообщили, что в ближайшее время стоимость одного кВт электроэнергии вырастет до 9 гривен, однако это будет происходить постепенно, вероятно, весной 2025 тариф вырастет до 5-6 гривен за кВт. Далее состоится еще несколько этапов повышения цен.