Знадобиться встановити додаткове обладнання: Нафтогаз попередив українців, які користуються газовими приладами

Для безпечного користування газом вдома, найбільша газова компанія країни «Нафтогаз» радить усім споживачам встановити газовий сигналізатор.

Турбота про безпеку – це інвестиція, яка вартує того. Адже газовий сигналізатор – це надійний захист від небезпечних ситуацій.

Газовий сигналізатор — це своєріжний сторож вашої безпеки. Він безперервно контролює якість повітря в приміщенні і в разі виявлення небезпечних речовин подає сигнал тривоги.

Цей прилад здатний виявити різні види газів, які становлять небезпеку для життя: вибухонебезпечний метан, пропан та бутан, що використовуються в плитах, а також отруйну окис вуглецю, яка може призвести до отруєння.

Якщо концентрація шкідливих речовин перевищить допустиму норму, сигналізатор спрацює і автоматично перекриє подачу газу, убезпечуючи таким чином ваш дім.

Залежно від ваших потреб, ви можете обрати як портативний газовий сигналізатор, який легко переносити з місця на місце, так і стаціонарний, який надійно закріплюється на стіні або стелі.

Чи зросте вартість газу

Наразі щодо підвищення цін на блакитне паливо перейматися не варто. Ймовірно до кінця опалювального сезону 2024-2025 вартість природного газу не зміниться. Однак вже в травні-червні 2025 року тарифи можуть переглянути. Попри мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло, уряд може вдатися до такого кроку. Крім того, саме підвищення тарифів на газ та електроенергію вимагає міжнародний валютний фонд в обмін на черговий транш грошової допомоги. Однак наразі офіційної інформації немає. Тож щонайменше до травня 2025 року цифри в платіжках не зміняться.

Нагадаємо, що днями українців повідомили, що найближчим часом вартість одного кВт електроенергії зросте до 9 гривень.Однак це відбуватиметься поступово, ймовірно, навесні 2025 тариф зросте до 5-6 гривень за кВт. Далі відбудеться ще кілька етапів підвищення цін.