Люди возмущены: стало известно, какими будут пенсии в течение следующих трех лет

В Украине очень скудные пенсии. При этом минимальную пенсию получает треть граждан. Еще треть получает среднего размера пенсию, которая колеблется в пределах 5000 гривен. Небольшой процент украинцев получают пенсию в пределах 10000 гривен. И всего несколько процентов получают максимальную пенсию, равную десяти минимальным. Люди каждый год ждут любых надбавок и повышений, а особенно сейчас, когда в Украине так стремительно растет инфляция. Однако новости для пенсионеров неутешительны. Оказывается, что пенсии не будут пересматривать как минимум в течение следующих трех лет. Такая информация находится в Бюджетной декларации 2025-2027.

В 2025 году пенсии заморозят

То есть украинцы будут получать в течение следующих трех лет ту пенсию, которую получают сейчас. Небольшая доплата будет разве что в результате мартовской индексации, которая проходит ежегодно и ее отменять не планируют. Что касается других повышений, то говорят, в бюджете нет на это средств.

Более того, в 2025 году минимальную пенсию и зарплату будут замораживать. В Правительстве говорят, что это решение не однозначно и если будет дополнительное финансирование Государственного бюджета со стороны международных партнеров, то заморозку могут отменить.

Итак, какими будут пенсии в течение 2025-2027 годов:

Для не работающих пенсионеров независимо от их стажа – 2725 гривен. Для тех пенсионеров, которым меньше 70 лет и у них полный стаж — 2980 гривен. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет – 3240 гривен. Для пенсионеров, которым больше 65 лет и они не работают и имеют полный стаж – 3370 гривен. Для пенсионеров в возрасте от 80 лет при наличии минимального стажа (20/25 лет) – 3370 гривен.

На размер пенсии влияет стаж и заработная плата, получаемая лицом на протяжении всего трудового периода.