Розкрито секрет ідеального інтернету: просто поставте Wi-Fi роутер в це місце

Багато хто з нас стикається з проблемою повільного інтернету вдома. І часто причина криється в неправильному розташуванні Wi-Fi роутера. Так, саме місце, де стоїть ваш роутер, може значно вплинути на швидкість та стабільність інтернет-з’єднання.

Мало хто замислюється над тим, що вибір місця для роутера – це не дрібниця. Від того, де саме він стоятиме, залежить, наскільки швидко ви зможете завантажити фільм чи зіграти в онлайн-гру.

Фахівці попереджають: існують певні правила, які варто дотримуватися при виборі місця для маршрутизатора. Перше і найважливіше – уникайте розміщувати роутер поряд з іншими електронними приладами. Вони створюють перешкоди для Wi-Fi сигналу, зменшуючи його силу.

Крім того, метали та кераміка також негативно впливають на якість сигналу. Тому не варто ховати роутер в металевій шафі чи ставити на керамічну полицю.

Де ж тоді найкраще місце для роутера?

Ідеальний варіант – це центр вашої квартири або будинку. Чому саме центр? Все просто: чим коротший шлях має сигнал, тим менше він послаблюється.

Важливо, щоб на шляху сигналу було якнайменше перешкод. Товсті стіни, меблі, закриті шафи – все це заважає сигналу досягти ваших пристроїв. Оптимальна висота для роутера – 1,5-2 метри. Це може бути стіна, висока полиця або спеціальний кронштейн.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам покращити швидкість інтернету вдома: