Люди обурені: стало відомо, якими будуть пенсії протягом наступних трьох років

В Україні дуже мізерні пенсії. Причому мінімальну пенсію отримує третина громадян. Ще третина отримує середнього розміру пенсію, яка коливається в межах 5000 гривень. Невеликий відсоток українців отримують пенсію в межах 10 000 гривень. І всього кілька відсотків отримують максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним. Люди щороку чекають на будь-які надбавки та підвищення, а особливо зараз, коли в Україні так стрімко росте інфляція. Однак новини для пенсіонерів невтішні. Виявляється, що пенсії не будуть переглядати, як мінімум протягом наступних трьох років. Така інформація є у Бюджетній декларації 2025-2027.

У 2025 пенсії заморозять

Тобто, українці отримуватимуть протягом наступних трьох років ту пенсію, яку отримують зараз. Невелика доплата буде хіба що в результаті березневої індексації, яка відбувається щорічно і її скасовувати не планують. Щодо інших підвищень, то кажуть, у бюджеті немає на це коштів.

Ба більше, у 2025 році мінімальну пенсію та зарплату будуть заморожувати. В Уряді кажуть, що це рішення не однозначне і якщо буде додаткове фінансування Державного бюджету з боку міжнародних партнерів, то “заморозку” можуть скасувати.

Отож, якими будуть пенсії протягом 2025-2027 років:

Для не працюючих пенсіонерів незалежно від їх стажу — 2725 гривень. Для тих пенсіонерів, яким менш як 70 років й вони мають повний стаж — 2980 гривень. Для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років — 3240 гривень. Для пенсіонерів, яким понад 65 років й вони не працюють та мають повний стаж — 3370 гривень. Для пенсіонерів віком від 80 років при наявності мінімального стажу (20/25 років) — 3370 гривень.

На розмір пенсії впливає стаж та заробітна плата, яку особа отримувала впродовж всього трудового періоду.