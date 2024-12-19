Українці купують менше нових авто, але не зраджують своїм улюбленцям: найпопулярніша модель коштує під 1,5 млн грн

Українці останнім часом купують значно менше нових автівок на бензинових двигунах. Наприклад у листопаді за даними сервісних центрів МВС було зареєстровано трохи більше 1800 нових легковиків на бензині. Цей показник аж на 24% нижчий, ніж у листопаді минулого року. До того ж значно зменшилася частка машин із бензиновими двигунами у загальних продажах легковиків – з 45% у листопаді 2023-го до 35% в аналогічний період 2024 року.

Які машини на бензині найпопулярніші?

Попри зниження обсягу продажів бензинових авто з нульовим пробігом, в українців все ж є кілька улюбленців, які вони продовжують купувати. Зокрема найпопулярнішою автівкою листопада стала SKODA Octavia. Транспортних засобів цієї моделі за місяць було продано 139 одиниць.

Також до топ-5 нових легковиків на бензині, які українці найчастіше обирали у листопаді, увійшли такі моделі:

HYUNDAI Tucson – придбано 97 одиниць;

RENAULT Duster – 90 одиниць;

KIA Sportage – 84 одиниці;

MAZDA CX5 – 82 одиниць.

Яка вартість найбажанішої машини на бензині?

За даними офіційного дилера SKODA в Україні, вартість найпопулярнішої модель листопада стартує від 1,096 млн грн. Але в залежності від версії автівки та її комплектації ціна може суттєво коливатися. Максимальна вартість нової SKODA Octavia на бензиновому двигуні сьогодні становить 1,534 млн грн.

В Україні збираються вивести з тіні продаж вживаних авто

Днями депутати підтримали законопроект №9083, що передбачає суттєве спрощення процесу продажу машин з пробігом для профільних компаній. Згідно з новими правилами фірмам, які займаються продажем вживаних авто, більше не доведеться реєструвати ввезені машини спершу на себе, а вже потім на нового власника. Замість цього вони укладатимуть два договори купівлі-продажу.

Таким чином відпаде потреба у додаткові реєстрації машини на посередника та виготовленні цілої низки абсолютно непотрібних документів. До того ж компанії, профільною діяльністю яких є купівля-продаж машин з пробігом, зможуть провадити свою діяльність без обов’язкової постановки кожного авто на облік у сервісних центрах МВС та ТЦК.