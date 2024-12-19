Морози більше не страшні: ці 3 лайфхаки допоможуть миттєво привести машину у «бойову готовність»

Взимку ранок кожного автомобіліста розпочинається з однієї і тієї самої рутини. Перш ніж вирушити в дорогу, потрібно щонайменше прогріти двигун і позбутися льоду на лобовому склі та двірниках. Все це забирає чимало часу та сил. Але досвідчені автовласники знають кілька секретів, які значно полегшують приведення автівки у «бойову готовність».

Обігрів піддона картера

Цей лайфхак допоможе значно швидше прогріти машину і за лічені хвилини виїхати по своїх справах. Для обігріву піддону картера використовують як зовнішні обігрівачі, так і спеціальні вбудовані тени, мета яких – зігріти моторне мастило у двигуні. Одним з найкращих рішень вважаються пластини, які встановлюють із зовнішнього боку картера та вмикають у електромережу. Таким пластинам зазвичай достатньо напруги у 220 В.

Двірники з функцією підігріву

Склоочисники з підігрівом чудова зимова альтернатива звичайним двірникам. Вони можуть впоратися майже з будь-якими погодними умовами, крім хіба що льодяного дощу. Навіть при найсильнішому снігопаді та критично низьких температурах такі щітки не покриються льодом і працюватимуть на відмінно. Двірники з підігрівом стануть запорукою гарного огляду, що значно підвищує безпеку за кермом.

Підігрів омивача для скла

Досвідчені водії використовують спеціальний пристрій, який не дає рідині для омивання скла загуснути від морозу. Цей пристрій дещо схожий на кип’ятильник і працює від системи охолодження двигуна, що через нього передає тепло до баку з омивачем. Тож навіть якщо ізопропилова рідина під час нічної стоянки загустіла від холоду, за допомогою такого «кип’ятильника» вона за лічені хвилини стане придатною до використання.

Ці прості лайфхаки здатні скоротити час підготовки авто до виїзду у кілька разів. Тож вам більше не доведеться вставати на годину раніше, щоб привести машину до тями, а набридлива зимова рутина перестане так сильно дошкуляти.