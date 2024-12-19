Українців попросили встановити захисні вимикачі: це єдиний спосіб врятувати техніку під час відключень світла

Планові відключення світла та перепади напруги, що часто їх супроводжують, можуть стати причиною поломки деяких побутових електроприладів. Зокрема від нестабільності в мережі страждає техніка, яка зазвичай працює цілодобово: холодильники, бойлери, системи електрообігріву тощо.

Щоб зменшити ризик короткого замикання та виведення з ладу електроприладів, споживачам порадили встановити спеціальні автоматичні вимикачі. Відповідний допис з’явився на офіційний Facebook-сторінці «Закарпаттяобленерго».

Для чого потрібні автоматичні вимикачі?

Як йдеться у повідомленні, встановлення релейного захисту – це не забаганка операторів електромереж. Згідно з правилами технічної експлуатації електроустановок, всі вони повинні бути захищені автоматичним вимикачами, щоб запобігти будь-яким порушенням їх нормальної роботи та короткому замиканню.

Також наявність вимикачів є обов’язковою умовою безпечного виконання робіт у електромережах з напругою до 380 В. Ідеться про встановлення та заміну лічильників, а також ремонт електромереж. Доречі будь-які ремонтні роботи у мережі можуть виконуватися лише представниками оператора.

Але для споживачів найважливішою перевагою встановлення таких аварійних вимикачів є зниження ризику виходу з ладу домашньої техніки. Наявність релейного захисту збереже побутові прилади від поломки, а їх власників від значних витрат на ремонт.

Як захистити техніку до встановлення вимикачів?

Якщо ваша мережа ще не обладнана релейним захистом, вберегти техніку від поломки можна використовуючи простий і абсолютно безкоштовний спосіб. Уважно слідкуйте за графіком відключень і перед кожним плановим вимкненням світла від’єднуйте від мережі всі електричні пристрої.

Після відновлення енергопостачання, не вмикайте техніку в мережу одразу. Потрібно зачекати кілька хвилин і тільки після цього вставити вилки необхідних вам пристроїв у розетку. Одразу після ввімкнення світла напруга в мережі все ще може бути нестабільною, тож ризик короткого замикання залишається досить високим.