Українців попросили встановити захисні вимикачі: це єдиний спосіб врятувати техніку під час відключень світла
Через перепади напруги споживачі можуть залишитися без холодильників, бойлерів та пральних машинок.
Планові відключення світла та перепади напруги, що часто їх супроводжують, можуть стати причиною поломки деяких побутових електроприладів. Зокрема від нестабільності в мережі страждає техніка, яка зазвичай працює цілодобово: холодильники, бойлери, системи електрообігріву тощо.
Щоб зменшити ризик короткого замикання та виведення з ладу електроприладів, споживачам порадили встановити спеціальні автоматичні вимикачі. Відповідний допис з’явився на офіційний Facebook-сторінці «Закарпаттяобленерго».
Для чого потрібні автоматичні вимикачі?
Як йдеться у повідомленні, встановлення релейного захисту – це не забаганка операторів електромереж. Згідно з правилами технічної експлуатації електроустановок, всі вони повинні бути захищені автоматичним вимикачами, щоб запобігти будь-яким порушенням їх нормальної роботи та короткому замиканню.
Також наявність вимикачів є обов’язковою умовою безпечного виконання робіт у електромережах з напругою до 380 В. Ідеться про встановлення та заміну лічильників, а також ремонт електромереж. Доречі будь-які ремонтні роботи у мережі можуть виконуватися лише представниками оператора.
Але для споживачів найважливішою перевагою встановлення таких аварійних вимикачів є зниження ризику виходу з ладу домашньої техніки. Наявність релейного захисту збереже побутові прилади від поломки, а їх власників від значних витрат на ремонт.
Як захистити техніку до встановлення вимикачів?
Якщо ваша мережа ще не обладнана релейним захистом, вберегти техніку від поломки можна використовуючи простий і абсолютно безкоштовний спосіб. Уважно слідкуйте за графіком відключень і перед кожним плановим вимкненням світла від’єднуйте від мережі всі електричні пристрої.
Після відновлення енергопостачання, не вмикайте техніку в мережу одразу. Потрібно зачекати кілька хвилин і тільки після цього вставити вилки необхідних вам пристроїв у розетку. Одразу після ввімкнення світла напруга в мережі все ще може бути нестабільною, тож ризик короткого замикання залишається досить високим.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter