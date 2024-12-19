Гроші втікають крізь пальці: 4 помилки, які призводять до надспоживання пального

Доволі часто можна почути, як водії скаржаться на «ненажерливість» своїх автівок. Мовляв, ледь не через день доводиться заїжджати на заправку, залишаючи там чималу суму. А з підвищенням акцизу на пальне та фактичним подорожчанням бензину і дизелю ця поширена серед автомобілістів проблема ще більше загострилася.

Та виявляється, що джерелом цієї проблеми нерідко є помилки самих водіїв, яких вони припускаються під час користування автівкою. Що це за помилки і як їздити, щоб зменшити споживання пального?

Агресивне водіння

Це одна з найчастіших причин швидкого спустошення паливного баку. Стрімке прискорення та гальмування, різкі повороти й інші маневри потребують від автівки значно більших «зусиль». Тож не дивно, що її апетит зростає.

Щоб витрачати менше грошей на пальне, слід привчити себе до більш спокійної їзди, без ривків та швидкого розгону-гальмування. Крім економії бензину, це ще й збереже машину від передчасного зносу деталей та інших технічних несправностей.

«Холодний» двигун

Якщо двигун перед поїздкою попередньо не прогріти, в процесі роботи він споживатиме більше енергії. Саме тому цей етап пропускати категорично заборонено. Тоді серце вашої автівки працюватиме більш ефективно і не споживатме зайвого пального.

Недокачані шини

Низький тиск у шинах значно погіршує зчеплення коліс із поверхнею дороги. Це призводить до зростання опору та збільшення навантаження на двигун, який, у свою чергу, починає споживати більше палива.

Потрібно взяти собі за правило постійно контролювати тиск у шинах та підкачувати їх, коли це необхідно. Адже підспущені колеса лише збільшують витрату пального, а також прискорюють зношування шин і зменшують маневреність автівки, що може призвести навіть до ДТП.

Відкриті вікна

Цю помилку водії часто роблять влітку, вважаючи, що свіже повітря знадвору – це хороша заміна кондиціонеру. Проте їзда з відкритими вікнами створює аеродинамічний опір, особливо на швидкості більше 60 км/год. Тож машині потрібно значно більше «сил» і пального, щоб рухатися вперед.