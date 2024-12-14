Уряд знайшов спосіб мобілізувати 18-річних без зниження призовного віку: що потрібно знати вже зараз 

Український парламент розглядає можливість запровадження спеціальних умов служби для молодих чоловіків віком від 18 до 25 років, щоб зацікавити їх добровільно служити в армії.

Як стало відомо з неофіційних джерел у Генеральному штабі, Міністерство оборони України розробляє деталі нової програми контрактної служби для молоді. Ця програма може стати альтернативою загальній мобілізації для молодих людей, які ще не підпадають під дію мобілізації за віком.

Ці нові контракти передбачають річний термін служби, який включає початкову військову підготовку тривалістю півтора місяця. Однією з головних переваг цієї програми є значні грошові виплати для новобранців, які можуть сягати близько 500 тисяч гривень.

Грошові виплати за безпосередню участь у бойових діях.

Можливість здобути вищу освіту у будь-якому державному вищому навчальному закладі за державним замовленням.

Отримання кредитів на пільгових умовах (нижча відсоткова ставка, довгий термін повернення тощо) для придбання житла, автомобіля чи інших великих покупок.

Щоб запровадити нову систему мотиваційних контрактів для молоді, український парламент має внести зміни до кількох чинних законів. Ці зміни необхідні для того, щоб створити юридичну основу для цієї нової форми військової служби.

З початку 2025 року в Україні буде скасована обов’язкова військова служба за призовом. Замість цього, всі молоді люди віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти або піврічну військову підготовку, або базовий військовий курс в університеті.

Молоді люди, які не бажають служити в армії за контрактом, зможуть пройти шість місяців базової військової підготовки. Студенти вищих навчальних закладів матимуть можливість отримати військову підготовку без відриву від навчання на військових кафедрах університетів.