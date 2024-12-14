В ПФУ дали только 30 дней: часть пенсионеров должна зайти в сервисный центр, чтобы пенсия не уменьшилась
Некоторым пенсионерам необходимо в течение следующего месяца обязательно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. Если этого не сделать, размер пенсионных выплат может быть уменьшен. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
Детали
Пенсионеры, которые изменили фамилию, имя или отчество, а также те, кто получил новый паспорт, должны обязательно сообщить об этих изменениях в Пенсионный фонд.
Согласно украинскому пенсионному законодательству, каждый пенсионер обязан информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в своих персональных данных.
Сообщить об изменениях можно двумя способами: лично обратившись в отделение Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг.
В случае изменения фамилии пенсионеру необходимо заменить пенсионное удостоверение. Для этого во время обращения в Пенсионный фонд необходимо иметь при себе следующие документы:
- Паспорт (паспорт-книжечка или ID-карта);
- Идентификационный код (справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика);
- Одна цветная фотография размером 3х4 см.
Перечень необходимых документов может незначительно отличаться в зависимости от конкретного отделения Пенсионного фонда.
Кстати, для удобства пенсионеров существует возможность заказать новое пенсионное удостоверение онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд подчеркивает важность своевременного информирования об изменениях в персональных данных. Это гарантирует бесперебойную выплату пенсии.
Сделайте копии всех документов, которые вы подаете в Пенсионный фонд. Это может понадобиться в будущем. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь за консультацией к специалистам Пенсионного фонда.
Напомним, что пенсионеры могут получить тысячу от Зеленского в отделениях Укрпочты, если они не могут подать заявку через Дія или не пользуются банковскими карточками. Потратить средства можно только в отделениях Укрпочты на те товары, которые там продают или оплатить коммуналку.
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