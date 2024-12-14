В ПФУ дали только 30 дней: часть пенсионеров должна зайти в сервисный центр, чтобы пенсия не уменьшилась

Некоторым пенсионерам необходимо в течение следующего месяца обязательно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. Если этого не сделать, размер пенсионных выплат может быть уменьшен. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Детали

Пенсионеры, которые изменили фамилию, имя или отчество, а также те, кто получил новый паспорт, должны обязательно сообщить об этих изменениях в Пенсионный фонд.

Согласно украинскому пенсионному законодательству, каждый пенсионер обязан информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в своих персональных данных.

Сообщить об изменениях можно двумя способами: лично обратившись в отделение Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг.

В случае изменения фамилии пенсионеру необходимо заменить пенсионное удостоверение. Для этого во время обращения в Пенсионный фонд необходимо иметь при себе следующие документы:

Паспорт (паспорт-книжечка или ID-карта);

Идентификационный код (справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика);

Одна цветная фотография размером 3х4 см.

Перечень необходимых документов может незначительно отличаться в зависимости от конкретного отделения Пенсионного фонда.

Кстати, для удобства пенсионеров существует возможность заказать новое пенсионное удостоверение онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд подчеркивает важность своевременного информирования об изменениях в персональных данных. Это гарантирует бесперебойную выплату пенсии.

Сделайте копии всех документов, которые вы подаете в Пенсионный фонд. Это может понадобиться в будущем. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь за консультацией к специалистам Пенсионного фонда.

Напомним, что пенсионеры могут получить тысячу от Зеленского в отделениях Укрпочты, если они не могут подать заявку через Дія или не пользуются банковскими карточками. Потратить средства можно только в отделениях Укрпочты на те товары, которые там продают или оплатить коммуналку.