У ПФУ дали лише 30 днів: частина пенсіонерів має зайти в сервісний центр, щоб пенсія не зменшилася

Деяким пенсіонерам необхідно протягом наступного місяця обов’язково звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Якщо цього не зробити, розмір пенсійних виплат може бути зменшено. Про це повідомили у прес-службі ПФУ.

Деталі

Пенсіонери, які змінили прізвище, ім’я або по батькові, а також ті, хто отримав новий паспорт, повинні обов’язково повідомити про ці зміни до Пенсійного фонду.

Згідно з українським пенсійним законодавством, кожен пенсіонер зобов’язаний інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у своїх персональних даних.

Повідомити про зміни можна двома способами: особисто звернувшись до відділення Пенсійного фонду або дистанційно через веб-портал електронних послуг.

У разі зміни прізвища пенсіонеру необхідно замінити пенсійне посвідчення. Для цього під час звернення до Пенсійного фонду необхідно мати при собі такі документи:

Паспорт (паспорт-книжечка або ID-картка);

Ідентифікаційний код (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);

Одна кольорова фотографія розміром 3х4 см.

Перелік необхідних документів може незначно відрізнятися залежно від конкретного відділення Пенсійного фонду.

До речі, для зручності пенсіонерів існує можливість замовити нове пенсійне посвідчення онлайн через веб-портал Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд наголошує на важливості своєчасного інформування про зміни в персональних даних. Це гарантує безперебійну виплату пенсії.

Зробіть копії всіх документів, які ви подаєте до Пенсійного фонду. Це може знадобитися в майбутньому. Якщо у вас виникли будь-які питання, зверніться за консультацією до фахівців Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що пенсіонери можуть отримати тисячу від Зеленського у відділеннях Укрпошти, якщо вони не можуть подати заявку через Дія чи не користуються банківськими картками. Витратити кошти можна лише у відділеннях Укрпошти на ті товари, які там продають або ж оплатити комуналку.