Суперспалах на Сонці «поставить на коліна» сучасну інфраструктуру: не буде ні світла, ні мобільного зв’язку

Підвищена активність Сонця може бути дуже небезпечною для людей. Особливо масштабні спалахи, так звані сонячні мегабурі, що енергетично в тисячі разів потужніші за звичайні магнітні бурі. У разі виникнення такої мегабурі наслідки вже не обмежаться головним болем чи підвищенням тиску. Вони можуть бути просто катастрофічними.

Останні дані активність Сонця

Дослідивши близько 56 тисяч зірок, найбільш схожих за своїми характеристиками на Сонце, вчені з’ясували приблизну частоту суперспалахів. За їх даними, такі явища відбуваються орієнтовно раз на 100 років. Раніше ж наукова спільнота була переконана, що сонячні мегабурі трапляються навіть рідше, ніж що тисячоліття.

Як відбуваються суперспалахи?

Причиною явища, яке науковці називають суперспалахом, є скупчення великої кількості магнітних полів на поверхні Сонця. В певний момент напруженість усіх цих полів доходить до певного максимуму – так званого критичного рівня. Саме тоді вони вибухають, причому цей вибух супроводжується корональним викидом маси та потужним спалахом радіації.

Якщо викиди, спровоковані суперспалахом на Сонці, спрямовані до Землі – наслідків не уникнути. На нашій планеті почнуться енергетичні та радіозбої небачених раніше масштабів. Крім того прояви мегабурі на Сонці матимуть суттєвий вплив на магнітосферу Землі.

Якими можуть бути наслідки мегабурі?

Суперспалах на Сонці супроводжується значно тяжчими наслідками, ніж звичайний спалах. Якщо під час магнітної бурі у людей болить голова чи підвищується тиск, хто мегабуря викличе набагато масштабніші події.

Під удар потрапить сучасна інфраструктура, зокрема може зникнути зв’язок чи вимкнутися електрика. Такі проблеми спричинить пошкодження супутників, а також потужні викиди радіації. Можуть почати «барахлити» навіть супутникові телефони та рації. Не кажучи вже про дрібну електроніку, яка під час таких супер спалахів просто відмовиться «співпрацювати».